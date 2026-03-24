Comienza la cursada en la Escuela de Cadetes de los Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste

Actualmente, se llevan adelante intensas refacciones en el nuevo inmueble, donde ya se han realizado trabajos de infraestructura básica, aunque están pendientes el mobiliario, los vestuarios con lockers y el equipamiento de cocina para los alumnos.

Para finalizar las obras del anexo, la institución lanzó una campaña solidaria invitando a los vecinos a colaborar, una de las formas es asociarse con una cuota mensual de 2 mil pesos para sostener los gastos de materiales y terminaciones.

Casi un centenar de jóvenes ya se han inscripto para participar de esta formación, que busca transmitir valores como la abnegación, la disciplina, el sacrificio y la camaradería en un entorno educativo.