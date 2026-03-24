Comienza la cursada en la Escuela de Cadetes de los Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste

Inicialmente las clases se dictarán en el cuartel central de José María Moreno 857. A fin de año se trasladará a un anexo cedido por la Asociación Amigos de la calle Coronel D' Elía, en Villa de los Industriales.
El Cuartel de Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste iniciará el próximo sábado la cursada de su primera Escuela de Cadetes, un proyecto que se materializa tras meses de planificación y que está pensado para jóvenes de entre 12 y 16 años de la región.
La iniciativa se enmarca en las celebraciones por el centenario de la institución y busca formar a las nuevas generaciones en el servicio comunitario, por lo que Gabriel Sandoval, presidente de la entidad, y Lucila Rius, coordinadora del proyecto, presentaron el itinerario en la sede de José María Moreno 857 de la mencionada localidad.
Según explicaron, el objetivo es brindar conocimientos esenciales sobre las complejas tareas que desempeñan los bomberos y si bien inicialmente las clases se dictarán en el cuartel central, se prevé que para fin de año la escuela se traslade a un anexo cedido por la Asociación Amigos de la calle Coronel D' Elía, en Villa de los Industriales.
La dirigencia institucional destacó que la creación de esta escuela era una "deuda pendiente" para alcanzar el nivel operativo y formativo que Lanús Oeste requiere.
Actualmente, se llevan adelante intensas refacciones en el nuevo inmueble, donde ya se han realizado trabajos de infraestructura básica, aunque están pendientes el mobiliario, los vestuarios con lockers y el equipamiento de cocina para los alumnos.
Para finalizar las obras del anexo, la institución lanzó una campaña solidaria invitando a los vecinos a colaborar, una de las formas es asociarse con una cuota mensual de 2 mil pesos para sostener los gastos de materiales y terminaciones.
Casi un centenar de jóvenes ya se han inscripto para participar de esta formación, que busca transmitir valores como la abnegación, la disciplina, el sacrificio y la camaradería en un entorno educativo.
comentar