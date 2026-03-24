Ariel Kippes: "Hay que dar el doble"

La derrota por la mínima diferencia ante Almagro en José Ingenieros caló hondo en el vestuario de Quilmes. El conjunto dirigido por Leandro Gracián no pudo sostener la solidez mostrada en fechas anteriores y se volvió al sur con las manos vacías, pero con una certeza clara: el margen de error en la Primera Nacional es mínimo. Tras el encuentro, uno de los referentes de la defensa del Decano, Ariel Kippes, puso la cara y analizó el presente del club de la región con una mirada reflexiva sobre el funcionamiento colectivo y la relación con el nuevo cuerpo técnico.