Lanús avanza a paso firme y se pone al día en el calendario

Además, Carrera también se refirió al presente del equipo y a lo que viene, con la doble competencia en el horizonte cercano ya que cada vez falta menos para la Libertadores. "Vamos paso a paso. Ahora tenemos para descansar y nos toca Argentinos, que es lo más próximo", señaló, poniendo el foco en el corto plazo.

Sin embargo, no ocultó su entusiasmo por disputar el certamen continental: "La Copa Libertadores es muy linda jugarla. Me ha tocado jugarla con otros equipos y es muy difícil, muy competitiva, pero tenemos un plantel como para afrontarla y lucharla".