Lanús avanza a paso firme y se pone al día en el calendario

Después de despachar al Fortín en Liniers, le toca viajar a La Paternal para medir fuerzas con el Bicho, en el duelo que se había postergado por la disputa de la Recopa Sudamericana.
Lanús lleva tres alegrías en fila en la Copa de la Liga y, a la espera de su debut en la Copa Libertadores, se enfoca en el juego con Argentinos Juniors, a afrontarse el jueves, en el marco de aquel cruce que quedó pendiente en La Paternal porque el Granate debía chocar con Flamengo por la Recopa Sudamericana.
Quien valoró el presente del equipo de la zona sur del conurbano bonaerense es Ramiro Carrera, quien fue clave en la victoria por la mínima diferencia ante Vélez en el estadio José Amalfitani y se perfila para lo que será el cotejo con el Bicho, también a domicilio.
Luego del triunfo en un duelo exigente, el volante devenido en delantero analizó el desarrollo del partido y valoró el trabajo colectivo del equipo. "Creo que es un rival muy complicado, tiene jugadores de mucha jerarquía. Nosotros también tenemos lo nuestro, sabíamos que iba a ser un partido difícil, complicado", expresó.
En ese sentido, remarcó la clave táctica que les permitió quedarse con el encuentro: "Sabíamos que ellos nos podían agarrar de contra, por eso teníamos que estar bien parados. Supimos estar bien parados, aprovechamos una pelota parada y nos llevamos los tres puntos acá, que es muy importante".
Además, Carrera también se refirió al presente del equipo y a lo que viene, con la doble competencia en el horizonte cercano ya que cada vez falta menos para la Libertadores. "Vamos paso a paso. Ahora tenemos para descansar y nos toca Argentinos, que es lo más próximo", señaló, poniendo el foco en el corto plazo.
Sin embargo, no ocultó su entusiasmo por disputar el certamen continental: "La Copa Libertadores es muy linda jugarla. Me ha tocado jugarla con otros equipos y es muy difícil, muy competitiva, pero tenemos un plantel como para afrontarla y lucharla".
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