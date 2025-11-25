Adjudicaron la renovación de 13,6 kilómetros de vías en la Línea Roca

La intervención de 13,6 kilómetros de vías contempla el recambio de rieles, durmientes y fijaciones; el reemplazo de la piedra balasto; obras hidráulicas como las alcantarillas y la renovación de aparatos de vía, lo que brindará al sector una mejora en la seguridad operativa evitando demoras y cancelaciones en el servicio.

Además, en esos mismos tramos se mejorarán ocho pasos a nivel vehiculares y ocho pasos peatonales que beneficiarán a la seguridad del tránsito de la zona al cruzar las vías del tren. Cabe mencionar que la zona se encuentra precaucionada, es decir, que el tren tiene que circular a menor velocidad, impactando masivamente en la velocidad de circulación que ha tenido que ser reducida.

La obra fue adjudicada a la UTE (Unión Transitoria de Empresas) conformada por las empresas Herso SA, Luis Carlos Zonis SA, Concret Nor SA y Ferromel SA, con una oferta de 18.193.457.594,45 pesos más IVA y tiene un plazo de ejecución estimado de 16 meses desde su inicio. La obra será ejecutada por Trenes Argentinos Infraestructura dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación, y se suma a las más de 60 obras en ejecución definidas por el Plan de Acción de la Emergencia Ferroviaria, información de la empresa estatal.