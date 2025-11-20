San Martín de Burzaco echa a la mayoría del plantel y denuncia a jugadores por la Copa Potrero

En el escrito difundido en redes sociales, el club informó a socios y socias que, tras no haber clasificado al Reducido, se tomó la decisión de no renovar a la mayoría del plantel. "Esta decisión fue tomada debido a la notoria falta de actitud demostrada por algunos jugadores en el último partido del Torneo Clausura, situación que impidió alcanzar los objetivos propuestos al inicio del año y que opacó el esfuerzo realizado por la dirigencia y el Cuerpo Técnico", explicaron. Además, agregaron que "representar nuestros colores implica profesionalismo, dedicación y un compromiso constante con los valores que nos identifican como institución".

El mandamás de la entidad de Burzaco, Gabriel Ostanelli, intentó calmar las aguas y explicó a TyC Sports que la decisión de no renovar los contratos de los futbolistas se debe a que no se alcanzaron los objetivos planteados: "Teníamos trazado un objetivo que era la clasificación al octogonal y luego de eso ver qué pasaba. No encuentro algo extraño u oculto, queremos cambiar y renovar el plantel, y retener a otros".

De todas maneras, el presidente manifestó su enojo por la participación de varios futbolistas en la Copa Potrero, un torneo amateur que económicamente supera lo que se puede pagar en una categoría como la Primera B Metropolitana. "Tratamos de darles lo mejor a los jugadores. Después pasan cosas externas: estoy enojado porque jugadores que están comprometidos con el plantel se fueron a jugar a un torneo amateur, la Copa Potrero. Que no estén con el compromiso y la dedicación metida en el club nos da mucha bronca. Tenemos tres casos que estamos analizando. Eso nos tira abajo todo un año", reconoció, en relación al torneo organizado por Sergio Kun Agüero.

En cuanto al rendimiento anual, el equipo de Burzaco finalizó en el noveno puesto del Grupo A, con 28 unidades, quedando a solo tres posiciones del ingreso al Reducido, con un registro de 7 victorias, 7 empates y 6 derrotas en el Torneo Clausura. Con este panorama, la comisión directiva comenzó a delinear el nuevo proyecto futbolístico, que incluirá la llegada de refuerzos y una reestructuración interna con el objetivo de pelear más arriba en la próxima temporada.