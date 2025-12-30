Agustín Medina, elegido como el mejor juvenil sub 20 del fútbol argentino

El volante oriundo de Alejandro Korn, que debutó este año y que apenas lleva 86 partidos en la máxima categoría con la camiseta granate, de a poco se fue consolidando hasta ser parte habitual en el once principal que comanda Mauricio Pellegrino.

Su actuación frente a Melgar de Perú en la fase de grupos del certamen continental, con gol incluido sobre el final para darle a su equipo una alegría en Lima, fue una muestra de su jerarquía que, desde allí, fue en franco crecimiento.

También su nivel en la final de la competencia contra Atlético Mineiro en Paraguay, en la que manejó el medio del campo, son los causantes de que el CIES le otorgue al juvenil del Grana este reconocimiento.

Detrás del mediocampista de Lanús en la lista se encuentran Maher Carrizo, delantero de Vélez Sarsfield; Juan Morán, defensor de Godoy Cruz; Ian Subiabre, extremo de River Plate, y Thiago Silvero, defensor del Fortín.

Ante ese panorama, no se descarta que se sume interés en el mercado de pases por parte de distintas instituciones del exterior, algo que no desestimaron desde la dirigencia y que generó suspicacias en las últimas semanas luego de lo que expresó el presidente del club, Nicolás Russo, cuando insinuó que se debía vender a un jugador en el año para mantener las finanzas en orden. Y así fue como las miradas se posaron justamente en el nacido en San Vicente.