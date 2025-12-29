Banfield aseguró la continuidad de Tomás Adoryan hasta diciembre de 2027

El volante ofensivo, de 24 años y oriundo de Misiones, firmó esta tarde el nuevo contrato que lo vinculará con el Taladro hasta diciembre del 2027 y de esta manera cierra un año deportivo muy positivo en lo personal. "El volante se pudo afianzar en el primer equipo luego de su préstamo por Rampla Juniors de Uruguay", destacaron desde el entorno del club sobre su evolución durante el 2025, año en el que además fue convocado a la Selección de Armenia para disputar dos partidos amistosos.

El buen rendimiento del mediocampista se sustenta en los 24 encuentros que disputó en la primera de Banfield, logrando una participación activa tanto bajo la conducción de Ariel Broggi como en el ciclo actual de Troglio.

En el Torneo Apertura, el jugador de ascendencia armenia disputó 11 encuentros, de los cuales fue titular en siete, y anotó un gol en el enfrentamiento ante Unión de Santa Fe. Por su parte, en el Torneo Clausura jugó 12 partidos, cinco de ellos como titular, completando un total de 1.066 minutos en cancha a lo largo de la temporada.

Con esta renovación, la dirigencia del Taladro asegura la permanencia de un futbolista con proyección y polifuncionalidad para los desafíos que vendrán el año próximo.