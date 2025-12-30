Con la premisa de dejar atrás un 2025 opaco y recuperar la mística que lo llevó a lo más alto del continente, el Halcón acelera a fondo en la reconfiguración de su plantel profesional. Bajo la conducción técnica de Mariano Soso, el conjunto de Florencio Varela apuesta por la jerarquía y el sentido de pertenencia para afrontar un 2026 que, curiosamente, no tendrá competencia internacional en su calendario.

Para Botta, este retorno representa una revancha y un reencuentro con un club donde dejó una grata impresión durante su breve paso en 2020, antes de emigrar al fútbol italiano.

El "10" llega para intentar ocupar el inmenso vacío futbolístico y de liderazgo que dejó la reciente partida de Kevin Gutiérrez al fútbol mexicano. Si bien el último año de Botta en la "T" fue irregular debido a recurrentes molestias musculares y una evidente pérdida de protagonismo en el tramo final del Clausura, su jerarquía técnica es indiscutida. El desafío para el cuerpo técnico será recuperar la versión explosiva que el volante mostró en 2024, cuando registró números de elite con seis goles y diez asistencias.

Sin embargo, la reconstrucción también implica una depuración necesaria del vestuario. Al adiós del capitán Gutiérrez se suman las bajas confirmadas de Enrique Bologna, Josué Reinatti y Emanuel Aguilera, quienes no continuarán ligados a la institución.

Sin distracciones internacionales en el horizonte, Defensa apunta todos sus cañones a ser protagonista absoluto en el ámbito local para recuperar el terreno perdido en 2025.