Callegari a un paso del Centenario y Sosa en el radar

La llegada de Callegari al Cervecero representaría una apuesta por la experiencia y el carácter en el fondo. Cabe recordar que el futbolista atravesó un 2025 accidentado: fue el líder del Torito hasta mayo, cuando sufrió una severa fractura de tobillo en un encuentro frente a Gimnasia de Jujuy. Ya recuperado y con el pase en su poder, el central ve con muy buenos ojos la posibilidad de mudarse al Estadio Centenario para recuperar su mejor nivel y ser la voz de mando en la defensa quilmeña.

Por otro lado, el frente de ataque también es una prioridad y el nombre apuntado es el de Alan Sosa. El extremo, actualmente en Gimnasia y Esgrima La Plata, recibió la confirmación de que no será tenido en cuenta en el Lobo, lo que activó de inmediato las gestiones de la secretaría técnica del Decano. Sin embargo, la negociación presenta un escollo importante: Aldosivi de Mar del Plata también busca sus servicios. Sosa es un viejo conocido en el puerto, donde fue una de las piezas clave y campeón de la Primera Nacional en 2024, lo que genera una disputa de alto voltaje entre dos instituciones importantes por quedarse con su desequilibrio y velocidad.

Con estas gestiones, Quilmes busca complementar los arribos ya confirmados de Marinelli, Kippes, Recalde y Lavezzi, consolidando un equipo que combine rodaje en Primera con especialistas en el ascenso.