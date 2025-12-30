Denuncian estafas con falsas colectas para el Hospital Cecilia Grierson

A través de un documento firmado por la Dirección Ejecutiva, a cargo de Alejandro Belleri, el nosocomio aclaró que no existe faltante de insumos y que el stock de materiales está garantizado tanto para la atención en la Guardia como en los servicios generales. La aclaración surge como respuesta a una serie de publicaciones en redes sociales que daban cuenta de una supuesta crisis de abastecimiento para incentivar la solidaridad de los vecinos con fines ilícitos.

La institución peronense identificó con nombre y apellido al presunto estafador: se trataría de Mauro Alejandro Quevedo, quien se encontraría solicitando transferencias de dinero mediante una cuenta de Mercado Pago bajo el alias mauroquevedo73.mp.

Desde la entidad señalaron: "El mencionado individuo no posee vínculo alguno con este Hospital ni con ninguna ONG autorizada". Asimismo, recalcaron que el centro de salud no solicita, bajo ninguna circunstancia, transferencias de dinero a cuentas personales de particulares.

Ante la gravedad de los hechos, que afectan la imagen de las autoridades y la buena fe de los vecinos de Presidente Perón, la dirección del hospital ya radicó la correspondiente denuncia penal ante la Justicia. Los cargos no solo apuntan a la posible estafa, sino también a la difamación institucional.

Para evitar futuros engaños, las autoridades explicaron cómo funciona el sistema de donaciones oficial:

Sin Cooperadora: El hospital no cuenta actualmente con una comisión cooperadora.

Canal exclusivo: Cualquier donación debe gestionarse únicamente a través del Departamento de Legales.

Registro oficial: Se debe labrar un acta correspondiente para que el aporte ingrese formalmente al patrimonio del Estado, garantizando la transparencia del proceso.

El comunicado concluye con un pedido de cautela a los ciudadanos, instándolos a no realizar depósitos ni entregar dinero a personas que se atribuyan la representación del Hospital Grierson sin las credenciales pertinentes.

"Cuidar nuestro Hospital es también protegerlo de quienes intentan lucrar con la salud pública", sentenciaron desde la Dirección Ejecutiva, reafirmando su compromiso con la integridad de la institución y la comunidad a la que asisten.