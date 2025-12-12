Aldirico lamentó la muerte de Cristian Tello y pidió concientizar sobre el post-carrera de los futbolistas

Tello, nacido en San Francisco Solano, tuvo una destacada trayectoria en el club de la Barranca Quilmeña, donde disputó 291 partidos hasta 2017, convirtiéndose en el futbolista con más presencias en la historia de la institución. Aldirico, quien dirigió a Argentino de Quilmes en 2007 y tiene un extenso recorrido en el ascenso (Tristán Suárez, Talleres de Escalada, Temperley), lo recordó con profundo cariño.

"A Cristian me tocó conocerlo cuando era muy chico, estaba en divisiones inferiores de Argentino de Quilmes y nosotros en Primera cuando lo hicimos subir rápidamente para debutar. Era un chico que tenía muy buenas condiciones, jugaba muy bien al fútbol y era un chico muy humilde y muy trabajador y querible" aseguró Aldirico en diálogo con Diario La Unión.

El técnico manifestó su "tristeza muy grande" por la partida, calificando lo sucedido como "algo impensado". Además, aprovechó para hacer un llamado a la reflexión a la docencia del fútbol: "Es increíble que con una vida por delante haya tomado esa decisión. Los entrenadores y todos los que son parte de la docencia en el fútbol deberíamos tratar el tema del post carrera dentro del fútbol porque se hace muy difícil esa etapa para la vida cotidiana y tener una profesión fuera del fútbol... Es un dolor terrible, una pena y acompaño a su familia en el sentimiento."