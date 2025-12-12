Comenzó la inscripción para la colonia de verano en Avellaneda

Para anotarse en el grupo de 6 a 12 años, los responsables de los menores tienen que concurrir al polideportivo elegido con las fotocopias del Documento Nacional de Identidad de la persona que va a concurrir y el de su padre, madre o tutor. El horario de las colonias es 13 a 18, pero sólo las sedes de Parque Domínico y Proyecto Nacional funcionan de 10 a 17. Inicia el 2 de enero.

Las sedes para esta modalidad son los polideportivos Deheza, Gabino Alegre, Diego Armando Maradona, Proyecto Nacional, Parque Domínico, La Salita, Delfo Cabrera, Osvaldo Suárez, José Mármol y Nicolás Avellaneda, además del Natatorio Municipal Renunciamiento. También dicen presente los clubes Dock Sud, San Telmo y Victoriano Arenas.

En tanto, para la Colonia Municipal Inclusiva, los interesados tienen que concurrir a la Dirección de Discapacidad, ubicada en Avenida Belgrano 1124, de lunes a viernes de 9 a 16. O llamar al 5533-9926/9928. Comienzan el 5 de enero. Los cupos son limitados y deben cumplir con los siguientes requisitos excluyentes como fotocopia de DNI y del Certificado Unico de Discapacidad (CUD), apto médico y, en caso de corresponder, esquema de medicación y documentación completa de acompañante terapéutico.

En cuanto a las Colonia Adolescentes-Escuelas Abiertas de Verano, deberán llenar un formulario https://forms.gle/Tt8A96P3qUEAhhG2A. Comienza el 2 de enero y se desarrollará de 16 a 19.

Las sedes para esta modalidad son Proyecto Nacional, Polideportivo Diego Armando Maradona, Complejo Dar, Renunciamiento, Gabino Alegre, Delfo Cabrera y José Mármol. El Municipio precisó que son 100 los cupos disponibles por sede y la inscripción es exclusivamente para chicos de 13 a 17 años, con domicilio en Avellaneda.