Comenzó la inscripción para la colonia de verano en Avellaneda

Se ofrece para grupos de 6 a 12 años, de 13 a 17 y para personas con discapacidad a partir de los 6 años, en los polideportivos municipales. También se ofrece una actividad para adolescentes, en el marco de las escuelas abiertas.
Comenzó la inscripción para la colonia de vacaciones de verano que dependen del Municipio de Avellaneda y que está destinado a las familias de manera libre y gratuita. Estarán divididas en tres grupo, de 6 a 12 años, de 13 a 17 años y personas con discapacidad a partir de los 6 años.
Para anotarse en el grupo de 6 a 12 años, los responsables de los menores tienen que concurrir al polideportivo elegido con las fotocopias del Documento Nacional de Identidad de la persona que va a concurrir y el de su padre, madre o tutor. El horario de las colonias es 13 a 18, pero sólo las sedes de Parque Domínico y Proyecto Nacional funcionan de 10 a 17. Inicia el 2 de enero.
Las sedes para esta modalidad son los polideportivos Deheza, Gabino Alegre, Diego Armando Maradona, Proyecto Nacional, Parque Domínico, La Salita, Delfo Cabrera, Osvaldo Suárez, José Mármol y Nicolás Avellaneda, además del Natatorio Municipal Renunciamiento. También dicen presente los clubes Dock Sud, San Telmo y Victoriano Arenas.
En tanto, para la Colonia Municipal Inclusiva, los interesados tienen que concurrir a la Dirección de Discapacidad, ubicada en Avenida Belgrano 1124, de lunes a viernes de 9 a 16. O llamar al 5533-9926/9928. Comienzan el 5 de enero. Los cupos son limitados y deben cumplir con los siguientes requisitos excluyentes como fotocopia de DNI y del Certificado Unico de Discapacidad (CUD), apto médico y, en caso de corresponder, esquema de medicación y documentación completa de acompañante terapéutico.
En cuanto a las Colonia Adolescentes-Escuelas Abiertas de Verano, deberán llenar un formulario https://forms.gle/Tt8A96P3qUEAhhG2A. Comienza el 2 de enero y se desarrollará de 16 a 19.
Las sedes para esta modalidad son Proyecto Nacional, Polideportivo Diego Armando Maradona, Complejo Dar, Renunciamiento, Gabino Alegre, Delfo Cabrera y José Mármol. El Municipio precisó que son 100 los cupos disponibles por sede y la inscripción es exclusivamente para chicos de 13 a 17 años, con domicilio en Avellaneda.
comentar