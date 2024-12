Alejo Tello anunció su despedida de Argentino de Quilmes

Tello tenía intenciones de quedarse en El Mate, pero la cláusula de renovación era de 300 mil dólares, y el Mate no podía abonar esa cifra, por lo tanto el golero deberá volver a la entidad mendocina. Jugó 47 partidos y estuvo con la valla invicta en 25 encuentros, algo épico para el club de La Barranca.

"Después de 2 años, y que fueron totalmente increíbles, me despido de este hermoso club, toca decir adiós. Nunca pensé que las despedidas fueran tan duras y hoy lo es. Durante 2 años jugamos 2 finales por el ascenso y al haber estado tan cerquita te queda una sensación de mucha tristeza y dolor, pero que no quepan dudas que pusimos alma y vida por dejar al Mate en el Nacional. Conocí personas que siempre quedarán en mi corazón. Todos juntos vivimos cosas únicas e irrepetibles y por eso sólo queda agradecer", redactó el golero en sus redes.

Y no paró de destacar el tiempo compartido, a un máximo nivel: "Gracias a toda la gente que trabaja en el club, dirigentes, utilero como el gran Tutu, a todos los cuerpos técnicos que tuve y pude aprender de cada uno de ellos siempre sacando lo mejor, gracias a todos mis compañeros, de los cuales me llevo grandes amigos, que no solamente son buenos jugadores, sino que son grandísimas personas de mucho corazón. Sólo puedo decirles que me vacié y dejé todo en cada minuto, gracias por lo vivido y ojalá cumplan todo lo que se propongan de todo corazón, fui muy feliz y algún día nos volveremos a encontrar".