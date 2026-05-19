Alerta por 80 entraderas por día en el Area Metropolitana de Buenos Aires

El caso del policíaque mató a un ladrón en un hecho en Solano y la banda que simuló un operativo en Ituzaingó derribando una puerta exponen elavance de los delitos contra viviendas.
La inseguridad dentro de las viviendas volvió a quedar en el centro de la escena en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se registran unos 540 robos diarios denunciados y se estima que un promedio de 80 de esos hechos corresponden a delitos contra hogares, entre entraderas, escruches y asaltos con moradores presentes. El fenómeno volvió a quedar expuesto tras una seguidilla de casos violentos.
El episodio más reciente ocurrió el domingo en la localidad bonaerense de San Francisco Solano, partido de Quilmes, donde un efectivo de la Policía de la Ciudad abatió a un delincuente que intentaba ingresar a robar a una vivienda junto a un cómplice que logró escapar.
Fuentes policiales informaron que el oficial Tobías Agustín Abregú, quien presta servicio en la Comisaría Vecinal 15B y se encontraba de franco, observó a dos sospechosos forzar la puerta de ingreso de una casa ubicada sobre la calle 846, entre 873 bis y 874.
Según la reconstrucción inicial, el agente dio la voz de alto y efectuó disparos desde la planta alta del domicilio con su arma reglamentaria.
Uno de los asaltantes murió en el lugar tras recibir dos impactos de bala en la zona del pecho, mientras que el segundo implicado huyó antes de la llegada de los patrulleros.
La Justicia caratuló la causa como "homicidio en ocasión de robo", no adoptó medidas contra el policía y ordenó el secuestro del arma para las pericias correspondientes.
El caso volvió a poner el foco sobre el crecimiento de los delitos contra viviendas en el AMBA, un universo que incluye desde irrupciones violentas con víctimas dentro de la casa hasta robos cometidos durante ausencias breves de los propietarios.
En base a las estadísticas oficiales, donde hay un promedio de 540 casos de delitos contra la propiedad por día, distintos análisis sobre robos denunciados en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires permiten inferir que una parte importante -alrededor del 15% del total- de los delitos diarios ocurre en viviendas particulares.
Especialistas en seguridad explican que los escruches -robos cometidos cuando los moradores no están- continúan siendo la modalidad más frecuente, aunque las entraderas violentas son las que generan mayor impacto social por el nivel de agresividad y el temor que provocan entre las víctimas.
En muchos casos, las bandas realizan tareas de inteligencia previa, observan movimientos, horarios y rutinas familiares antes de actuar. En otros, directamente utilizan disfraces o estrategias para engañar a los vecinos y lograr ingresar sin despertar sospechas.
Uno de los casos que más preocupación generó en los últimos días ocurrió en Ituzaingó, donde un grupo de delincuentes simuló un allanamiento policial para concretar una violenta entradera en una vivienda. Incluso utilizaron un ariete, elemento de metal que sirve para derribar ingresos. De acuerdo con la investigación, los ladrones irrumpieron haciéndose pasar por efectivos y redujeron a las víctimas dentro de la casa para concretar el robo.
La modalidad encendió las alarmas entre investigadores y autoridades judiciales, ya que refleja un nivel de planificación y organización mayor al de los asaltos tradicionales.
Fuentes vinculadas a investigaciones de robos bajo esta modalidad señalan que muchas bandas operan de manera itinerante entre distintos municipios del Conurbano y utilizan vehículos robados, handies, uniformes apócrifos y armas para concretar los golpes. Mientras tanto, el temor entre vecinos crece al ritmo de los episodios violentos y de una sensación cada vez más extendida: que la inseguridad ya no ocurre solamente en la calle, sino también puertas adentro de las casas.
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