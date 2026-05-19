Alerta por 80 entraderas por día en el Area Metropolitana de Buenos Aires

Uno de los asaltantes murió en el lugar tras recibir dos impactos de bala en la zona del pecho, mientras que el segundo implicado huyó antes de la llegada de los patrulleros.

La Justicia caratuló la causa como "homicidio en ocasión de robo", no adoptó medidas contra el policía y ordenó el secuestro del arma para las pericias correspondientes.

El caso volvió a poner el foco sobre el crecimiento de los delitos contra viviendas en el AMBA, un universo que incluye desde irrupciones violentas con víctimas dentro de la casa hasta robos cometidos durante ausencias breves de los propietarios.

En base a las estadísticas oficiales, donde hay un promedio de 540 casos de delitos contra la propiedad por día, distintos análisis sobre robos denunciados en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires permiten inferir que una parte importante -alrededor del 15% del total- de los delitos diarios ocurre en viviendas particulares.

Especialistas en seguridad explican que los escruches -robos cometidos cuando los moradores no están- continúan siendo la modalidad más frecuente, aunque las entraderas violentas son las que generan mayor impacto social por el nivel de agresividad y el temor que provocan entre las víctimas.

En muchos casos, las bandas realizan tareas de inteligencia previa, observan movimientos, horarios y rutinas familiares antes de actuar. En otros, directamente utilizan disfraces o estrategias para engañar a los vecinos y lograr ingresar sin despertar sospechas.

Uno de los casos que más preocupación generó en los últimos días ocurrió en Ituzaingó, donde un grupo de delincuentes simuló un allanamiento policial para concretar una violenta entradera en una vivienda. Incluso utilizaron un ariete, elemento de metal que sirve para derribar ingresos. De acuerdo con la investigación, los ladrones irrumpieron haciéndose pasar por efectivos y redujeron a las víctimas dentro de la casa para concretar el robo.

La modalidad encendió las alarmas entre investigadores y autoridades judiciales, ya que refleja un nivel de planificación y organización mayor al de los asaltos tradicionales.

Fuentes vinculadas a investigaciones de robos bajo esta modalidad señalan que muchas bandas operan de manera itinerante entre distintos municipios del Conurbano y utilizan vehículos robados, handies, uniformes apócrifos y armas para concretar los golpes. Mientras tanto, el temor entre vecinos crece al ritmo de los episodios violentos y de una sensación cada vez más extendida: que la inseguridad ya no ocurre solamente en la calle, sino también puertas adentro de las casas.