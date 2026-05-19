La Matanza entregó más de un millón de libros y manuales

Durante una visita a la Escuela Primaria N°21 de Lomas del Mirador, que el próximo año cumplirá 100 años, el intendente y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, junto a la secretaria de Educación local, Silvina Gvirtz, conversaron con las docentes, directora y las alumnas y alumnos y destacó.

“Con mucho esfuerzo, continuamos entregando más un millón de manuales a todas las y los estudiantes de las escuelas de La Matanza, junto con los kits de útiles escolares, tan necesarios en el inicio del ciclo lectivo”, expresó el jefe comunal.

“La inversión en educación no debe recortarse. Para nosotros, el ajuste que está haciendo el Gobierno nacional no puede llegar a las alumnas y alumnos de La Matanza”, resaltó Fernando Espinoza y agregó: “Es una decisión política y una inversión muy importante. Este año fue especialmente difícil poder concretarla, pero estamos muy felices de haberlo logrado para todas las chicas y chicos”.

image Entrega de libros en La Matanza.

En tanto, la directora de la Escuela Primaria N°21, Sandra Gervasi indicó: “Las familias siempre esperan la entrega de libros. Desde la escuela les damos el valor que tienen y no los naturalizamos, porque sabemos que no todos los municipios entregan libros, pero el Municipio de La Matanza es pionero en esta política”.

Para finalizar, Fernando Espinoza señaló: “Nosotros creemos en la inversión en educación porque representa el futuro del país. La Argentina sale adelante con el horizonte puesto en el conocimiento, con más educación y más generación de empleo para todas las argentinas y argentinos”.