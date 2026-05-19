Reclamarán por el cierre de 25 mil PyMEs en San Martín

El ministro Katopodis junto al intendente Moreira encabezarán el cónclave, acompañados por representantes de trabajadores, universidades, el INTI, y empresarios, quienes luego firmarán un documento en defensa del sector y presentarán un plan de acción
El ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, y el intendente de San Martín, Fernando Moreira, encabezarán un encuentro este miércoles desde las 10 en el Parque Yrigoyen, de Avenida General Paz y Avenida 25 de Mayo, San Martín, en reclamo por el cierre de 25 mil Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) en Argentina.
Estarán acompañados por representantes de trabajadores, universidades, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), y empresarios, quienes luego firmarán un documento en defensa de la PyMES y presentarán un plan de acción.
La convocatoria "en defensa de la industria nacional", fue denominada "25.000 PyMEs fundidas, digamos basta", para señalar luego que las mismas se ven afectadas por las políticas del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger que desde el inicio de sus gestión lleva adelante políticas de ajuste, apertura indiscriminada de importaciones, caída del consumo y desfinanciamiento de la producción nacional".
Agregó que "cámaras y asociaciones empresariales, organizaciones sindicales, entidades públicas y educativas, referentes políticos y vinculados al sector, firmarán un documento conjunto para denunciar esta situación". La convocatoria es realizada por la Municipalidad de San Martín, la Cámara Económica Sanmartinense (CES), el INTI y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
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