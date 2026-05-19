Reclamarán por el cierre de 25 mil PyMEs en San Martín

La convocatoria "en defensa de la industria nacional", fue denominada "25.000 PyMEs fundidas, digamos basta", para señalar luego que las mismas se ven afectadas por las políticas del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger que desde el inicio de sus gestión lleva adelante políticas de ajuste, apertura indiscriminada de importaciones, caída del consumo y desfinanciamiento de la producción nacional".