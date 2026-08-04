Alertan por 52 robos al día perpetrados por menores

Lacaptura de un adolescente de 17 años, por robos de vehículos, permitió saber que ya acumula 12 detenciones previas en 2 años por hechos delictivos. Estadísticas que preocupan.
Tiene apenas 17 años, pero ya acumula 12 causas penales por delitos cometidos desde 2024. El adolescente fue detenido en Avellaneda y era el último integrante que permanecía prófugo de Los Atrevidos, una banda conformada por menores y especializada en robar vehículos. El caso expone una problemática que se repite a diario a ambos lados de la General Paz. Entre la provincia y la Ciudad de Buenos Aires se registran unos 52 delitos contra la propiedad por día con menores involucrados, entre robos, hurtos y otras modalidades de violencia delictiva.
El joven fue localizado cuando salía caminando de su casa, en la zona de Montaño al 500. Según la investigación, sobre él pesaban imputaciones por violentos asaltos a mano armada ocurridos durante los últimos dos años. Sus otros cuatro cómplices ya habían sido detenidos por la Policía de la Ciudad.
Las cifras permiten dimensionar el fenómeno. En territorio bonaerense se registran alrededor de 60 delitos diarios con participación de menores y aproximadamente el 80% corresponde a hechos contra la propiedad, lo que representa unos 48 casos por jornada. A ellos se agregan otros cuatro diarios en la Ciudad de Buenos Aires, hasta alcanzar los 52 entre las dos jurisdicciones.
Detrás de la estadística aparecen diferentes modalidades. Los expedientes incluyen desde hurtos y arrebatos callejeros hasta robos de celulares, asaltos a comercios, ataques para apoderarse de vehículos y hechos cometidos en banda. En los episodios de mayor violencia también aparece la utilización de armas de fuego para intimidar a las víctimas.
Otra característica detectada en investigaciones policiales y judiciales es la actuación de grupos integrados por varios adolescentes, en ocasiones acompañados por mayores. Dentro de esas bandas suelen repartirse las funciones: algunos realizan tareas de vigilancia, otros esperan para facilitar la fuga y otros son quienes abordan directamente a las víctimas.
Los Atrevidos representa un ejemplo de ese funcionamiento y también de la movilidad entre jurisdicciones. Según determinó la investigación, sus integrantes salían desde Avellaneda, cruzaban hacia los barrios del sur porteño, robaban vehículos y regresaban al Conurbano para ocultarlos.
Además, los adolescentes exhibían algunos de sus golpes en las redes sociales. En distintas publicaciones aparecían fotografías de los vehículos sustraídos y mensajes con los que se jactaban de los robos. Una de esas expresiones, "Jueves de Jeep", terminó incorporada a la investigación.
El principio del fin para la banda llegó después del ataque contra una mujer en Barracas. La víctima había ingresado a un comercio y los delincuentes aguardaron su salida para apoderarse de su Jeep. Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir la secuencia: mientras algunos esperaban en el umbral de una vivienda cercana, otros estaban preparados para interceptarla.
A partir de esas imágenes, los investigadores lograron avanzar sobre la organización y detener a cuatro de sus integrantes. El adolescente de 17 años consiguió mantenerse prófugo hasta que finalmente fue sorprendido cuando salía de su domicilio.
Sus 12 causas acumuladas desde 2024 convierten el episodio en un caso testigo de una cuestión que aparece detrás de las estadísticas: la reiteración delictiva de determinados adolescentes. Un fenómeno que deja un número contundente sobre la mesa: entre Provincia y Capital, unos 52 delitos contra la propiedad por día tienen a menores involucrados.
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