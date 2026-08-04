Alertan por 52 robos al día perpetrados por menores

Otra característica detectada en investigaciones policiales y judiciales es la actuación de grupos integrados por varios adolescentes, en ocasiones acompañados por mayores. Dentro de esas bandas suelen repartirse las funciones: algunos realizan tareas de vigilancia, otros esperan para facilitar la fuga y otros son quienes abordan directamente a las víctimas.

Los Atrevidos representa un ejemplo de ese funcionamiento y también de la movilidad entre jurisdicciones. Según determinó la investigación, sus integrantes salían desde Avellaneda, cruzaban hacia los barrios del sur porteño, robaban vehículos y regresaban al Conurbano para ocultarlos.

Además, los adolescentes exhibían algunos de sus golpes en las redes sociales. En distintas publicaciones aparecían fotografías de los vehículos sustraídos y mensajes con los que se jactaban de los robos. Una de esas expresiones, "Jueves de Jeep", terminó incorporada a la investigación.

El principio del fin para la banda llegó después del ataque contra una mujer en Barracas. La víctima había ingresado a un comercio y los delincuentes aguardaron su salida para apoderarse de su Jeep. Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir la secuencia: mientras algunos esperaban en el umbral de una vivienda cercana, otros estaban preparados para interceptarla.

A partir de esas imágenes, los investigadores lograron avanzar sobre la organización y detener a cuatro de sus integrantes. El adolescente de 17 años consiguió mantenerse prófugo hasta que finalmente fue sorprendido cuando salía de su domicilio.

Sus 12 causas acumuladas desde 2024 convierten el episodio en un caso testigo de una cuestión que aparece detrás de las estadísticas: la reiteración delictiva de determinados adolescentes. Un fenómeno que deja un número contundente sobre la mesa: entre Provincia y Capital, unos 52 delitos contra la propiedad por día tienen a menores involucrados.