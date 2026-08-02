Leo Nardini reunió a productores bonaerenses en Malvinas Argentinas

Por su parte, el impulsor de la Ley del Vino, que permitió el despegue de la industria vitivinícola bonaerense y la consolidó como una de las de mayor crecimiento en el país, con reconocimiento nacional e internacional, el diputado provincial Luis Vivona, destacó que “La Provincia cuenta con alrededor de 600 hectáreas destinadas a la producción de vino y con condiciones de suelo que permiten pensar en un desarrollo mucho mayor”.

“Este crecimiento ya trasciende a los productores locales. Bodegas de trayectoria como López y grupos como Peñaflor, a través de Costa y Pampa, están apostando a producir en territorio bonaerense. Eso demuestra que hay una oportunidad concreta que debemos acompañar con una mirada estratégica desde el Estado provincial”, cerró Vivona.

En ese marco, Nardini destacó el proyecto Distrito Malvinas, desarrollado junto al sector privado para transformar la ciudad y generar nuevas oportunidades de trabajo y crecimiento urbano. Señaló que este modelo de articulación puede replicarse en otras áreas productivas de la provincia, y en la misma línea subrayó la importancia de impulsar herramientas, a través del Banco Provincia, indispensables para el desarrollo productivo de las actividades, atraer inversiones y consolidar un esquema de crecimiento continuo.