Alertan sobre la crítica situación del Cottolengo Don Orione de Claypole

El comunicado concluyó indicando: "El Cottolengo Don Orione solicita de manera urgente a las autoridades competentes la adopción de medidas inmediatas que permitan garantizar la provisión de medicamentos, la regularización de pagos, el cumplimiento real de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la continuidad de las prestaciones".

En sintonía con el comunicado, se realizaron jornadas de visibilización y protesta pacífica. En las mismas, trabajadores, familiares y residentes portando carteles con consignas como "Sin pagos no hay servicios" y "La discapacidad no puede esperar" dieron a conocer la situación de la institución. Esas acciones buscan llamar la atención de las autoridades responsables de los giros de fondos para garantizar la sostenibilidad del sistema de prestaciones.

La comunidad de Claypole y las organizaciones que trabajan con discapacidad han manifestado su apoyo a la institución, subrayando que el cierre de servicios en el Cottolengo dejaría un vacío prestacional imposible de cubrir en el corto plazo por el sistema público.