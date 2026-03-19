Alertan sobre la crítica situación del Cottolengo Don Orione de Claypole

Sus autoridades señalaron que el atraso en los pagos por los servicios prestados y la interrupción en la entrega de medicamentos e insumos de salud están llevando a la institución a una situación sin retorno.
Las autoridades del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, una de las instituciones de asistencia y residencia para personas con discapacidad más emblemáticas de la región, emitieron un comunicado ante lo que califican como una "situación crítica" que amenaza su continuidad operativa. La entidad denunció que la falta de respuestas estatales y el desfasaje financiero están vulnerando los derechos básicos de quienes reciben atención en sus sedes.
La problemática central radica en el atraso acumulado en los pagos por los servicios prestados, así como en la interrupción en la entrega de medicamentos específicos e insumos de salud. Según expresaron desde la institución, ese escenario no es aislado y está empujando a diversos centros al cierre de servicios específicos y, en los casos más graves, al cese total de actividades de instituciones dedicadas a la rehabilitación.
Desde la entidad señalaron que la crisis impacta directamente sobre una población de extrema vulnerabilidad que requiere apoyos constantes. El desfinanciamiento afecta un abanico de derechos humanos fundamentales, entre los que destacaron: salud y rehabilitación: la falta de fármacos e insumos médicos impide la continuidad de tratamientos crónicos; vivienda y alimentación: al tratarse de una institución de residencia, la manutención diaria corre peligro ante la falta de flujo de fondos; y educación: los programas de formación y talleres de integración se ven limitados por la imposibilidad de sostener los costos operativos.
"La situación a la que nos están llevando pone en peligro los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, que son justamente quienes más apoyo necesitan", remarcaron desde la conducción de la obra de Don Orione. Y agregaron: "A esta situación económica se suma una situación sanitaria de extrema gravedad: desde el mes de noviembre Incluir Salud (ex PROFE que depende del Ministerio de Salud de la Nación) no está entregando medicación esencial destinada a los residentes. La interrupción en la provisión de los medicamentos compromete tratamientos indispensables y representa un riesgo concreto para la salud y la vida de las personas que viven en la institución".
El comunicado concluyó indicando: "El Cottolengo Don Orione solicita de manera urgente a las autoridades competentes la adopción de medidas inmediatas que permitan garantizar la provisión de medicamentos, la regularización de pagos, el cumplimiento real de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la continuidad de las prestaciones".
En sintonía con el comunicado, se realizaron jornadas de visibilización y protesta pacífica. En las mismas, trabajadores, familiares y residentes portando carteles con consignas como "Sin pagos no hay servicios" y "La discapacidad no puede esperar" dieron a conocer la situación de la institución. Esas acciones buscan llamar la atención de las autoridades responsables de los giros de fondos para garantizar la sostenibilidad del sistema de prestaciones.
La comunidad de Claypole y las organizaciones que trabajan con discapacidad han manifestado su apoyo a la institución, subrayando que el cierre de servicios en el Cottolengo dejaría un vacío prestacional imposible de cubrir en el corto plazo por el sistema público.
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