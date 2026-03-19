Conmemorarán los 50 años del golpe con una vigilia cultural en Almirante Brown

Bajo el lema de Memoria, Verdad y Justicia, el Municipio realizará una jornada abierta a la comunidad, con música en vivo, teatro, radio abierta y el tradicional cierre con el Mural de las Velas.
Al cumplirse medio siglo del último golpe de Estado cívico-militar, el Municipio de Almirante Brown llevará adelante una vigilia conmemorativa. El encuentro tendrá lugar el lunes a partir de las 17, en el Playón de la Memoria y los Derechos Humanos, ubicado en 9 de Julio y Pellegrini. La jornada propone un espacio de reflexión colectiva a través de diversas expresiones artísticas y pedagógicas. El cronograma de actividades comenzará con las presentaciones de Teatro Envión 1 y 2, seguidas por la participación del programa Jóvenes y Memoria de la Escuela Secundaria 28. La tarde continuará con una radio abierta y las actuaciones del Ballet Querencia Madres, Bartolinas, la comparsa Muga al Borde y el grupo Nueva Era Percusión.
Hacia el final de la noche, la programación artística sumará la obra teatral "Blanco sobre Blanco" y la banda "Contra todos los males de este mundo", que realizará un tributo a Luis Alberto Spinetta. El cierre oficial de la vigilia se producirá a las 23.45 con el Mural de las Velas, un acto simbólico que se repite anualmente en el distrito. El diputado provincial e intendente en uso de licencia, Mariano Cascallares, destacó la importancia de sostener estas políticas de Estado a nivel local: "Estas iniciativas reafirman el compromiso del pueblo y gobierno de Almirante Brown con la Memoria, la Verdad y la Justicia al cumplirse 50 años del golpe de 1976".
Como antesala a la vigilia principal, la agenda de Derechos Humanos del distrito incluirá una función especial del ciclo Cine en Brown. El sábado a las 20, se proyectará el documental "La Guardería" en la Casa de la Cultura Luis Sandrini de Don Orione, avenida Eva Perón 1948. La actividad será con entrada libre y gratuita, sujeta a la capacidad de la sala. Desde la Secretaría de Educación, Ciencia y Cultura local señalaron que la articulación con instituciones educativas y centros culturales es fundamental para que el aniversario no sea solo una fecha de calendario, sino una oportunidad de debate intergeneracional sobre la democracia.
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