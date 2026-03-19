Conmemorarán los 50 años del golpe con una vigilia cultural en Almirante Brown

Hacia el final de la noche, la programación artística sumará la obra teatral "Blanco sobre Blanco" y la banda "Contra todos los males de este mundo", que realizará un tributo a Luis Alberto Spinetta. El cierre oficial de la vigilia se producirá a las 23.45 con el Mural de las Velas, un acto simbólico que se repite anualmente en el distrito. El diputado provincial e intendente en uso de licencia, Mariano Cascallares, destacó la importancia de sostener estas políticas de Estado a nivel local: "Estas iniciativas reafirman el compromiso del pueblo y gobierno de Almirante Brown con la Memoria, la Verdad y la Justicia al cumplirse 50 años del golpe de 1976".