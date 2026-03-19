Inauguraron la puesta en valor del Espacio para la Memoria Puesto Vasco

Por su parte, Mena, afirmó: "Estoy muy contento y emocionado. Hoy hay una llamita de cariño y de amor por el otro en Quilmes que nosotros mantenemos viva con este nuevo espacio de memoria. Quiero felicitar a todo el equipo de la Municipalidad, a Eva, a Mayra, a las compañeras y compañeros que trabajaron muchísimo por esto". En tanto, el subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, Matías Moreno, aseguró que "estamos convencidos de que el dolor lo tenemos que transformar en acción concreta y es el mejor homenaje al sueño de todos nuestros compañeros".