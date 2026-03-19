Inauguraron la puesta en valor del Espacio para la Memoria Puesto Vasco

Participaron la diputada provincial e intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza; la jefa comunal interina Eva Mieri y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena.
A pocos días de cumplirse 50 años del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, se realizó la inauguración de la puesta en valor del Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humano y ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) Puesto Vasco, ubicado en Pilcomayo 69, en un emotivo acto encabezado por la diputada provincial e intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza; la jefa comunal interina Eva Mieri y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena.
La reforma del establecimiento, ubicado en Pilcomayo 69, Don Bosco, se enmarca en el Plan Bianual 2025-2027 impulsado por la gestión municipal. Al respecto, Mendoza remarcó que "tener políticas públicas y un ejercicio militante de memoria tiene que ver con poder defender a nuestra Patria de lo que sucedió en aquellos años oscuros, para poder seguir acompañando con profundo amor la tarea de las Madres y de las Abuelas en la recuperación de nuestros nietos, para que nunca más se vuelvan a vivir en la Argentina esos años horribles para nuestro país".
Por su parte, Mena, afirmó: "Estoy muy contento y emocionado. Hoy hay una llamita de cariño y de amor por el otro en Quilmes que nosotros mantenemos viva con este nuevo espacio de memoria. Quiero felicitar a todo el equipo de la Municipalidad, a Eva, a Mayra, a las compañeras y compañeros que trabajaron muchísimo por esto". En tanto, el subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, Matías Moreno, aseguró que "estamos convencidos de que el dolor lo tenemos que transformar en acción concreta y es el mejor homenaje al sueño de todos nuestros compañeros".
Puesto Vasco fue un CCDTyE utilizado durante la última dictadura cívico militar. Actualmente, funciona como Espacio de Memoria y es visitado por vecinos y alumnos de escuelas de la zona. Luego del relevamiento efectuado en el lugar que indicó importantes deterioros en el edificio producto de su antigüedad y falta de mantenimiento (problemas de humedad en cimientos, cielorrasos y daños en artefactos sanitarios), el proyecto contempló el reacondicionamiento de sectores interiores, la puesta en valor de la fachada exterior, la adaptación de una oficina existente como baño apto para personas con discapacidad y la restauración de la cubierta, con el objetivo de resolver los problemas de filtraciones existentes.
Las tareas fueron financiadas con fondos netamente municipales, y tuvieron como finalidad la reparación de todos los componentes del edificio bajo condiciones básicas de habitabilidad y correcto funcionamiento del mismo, cumpliendo en todo momento con el resguardo de los sectores de memoria. Quienes quieran visitarlo deben escribir al correo [email protected] o enviar un mensaje al WhatsApp 11-7895-5656.
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