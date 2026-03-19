Mercantiles de Lomas analizaron el impacto de la Reforma Laboral en un encuentro de delegados

Desde la Secretaría de Prensa del sindicato destacaron que la participación del cuerpo de inspectores y de OSECAC resulta fundamental para garantizar una cobertura integral del trabajador, tanto en lo que respeta a sus condiciones de trabajo como a su acceso a la salud. Al cierre de la jornada, se ratificó el estado de alerta y formación permanente del cuerpo de delegados. La conducción mercantil concluyó que, frente a los cambios legislativos a nivel nacional, la cohesión gremial y la capacitación jurídica son los pilares necesarios para sostener las conquistas históricas del sector en el actual contexto económico.