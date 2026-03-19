Mercantiles de Lomas analizaron el impacto de la Reforma Laboral en un encuentro de delegados

El Centro de Empleados de Comercio realizó una jornada de debate técnico y gremial, haciendo foco en los artículos que afectan de manera directa a los trabajadores del sector.
El Centro de Empleados de Comercio (CEC) de Lomas de Zamora llevó a cabo una jornada de actualización y debate sindical en las instalaciones de su Polideportivo de Burzaco. El encuentro, encabezado por el secretario general del gremio, Rubén Crosta, tuvo como eje central el análisis pormenorizado de la Reforma Laboral y su impacto en el Convenio Colectivo de Trabajo de los mercantiles.
La actividad contó con el asesoramiento del abogado de la organización técnico, Ricardo Esparís, quien expuso los puntos más críticos de la denominada modernización laboral. Participaron del cónclave integrantes de la comisión directiva, el cuerpo de delegados, el equipo de inspectores y personal de la obra social OSECAC, conformando una mesa de trabajo multidisciplinaria para evaluar el nuevo escenario legal.
Durante el encuentro, se abordaron los artículos de mayor incidencia para el trabajador de comercio, analizando las modificaciones en regímenes de indemnizaciones, períodos de prueba y las figuras contractuales emergentes. El espacio permitió un intercambio directo entre las bases y la conducción, donde se recolectaron inquietudes sobre la aplicación práctica de estas normativas en las empresas de la región.
"Estos encuentros permiten seguir construyendo unidad y fortaleciendo el trabajo conjunto", señaló la conducción del CEC Lomas. Asimismo, se subrayó que el objetivo primordial de la jornada fue dotar a los delegados de herramientas legales precisas para reafirmar el compromiso en la defensa de los derechos laborales ante posibles abusos o interpretaciones arbitrarias de la ley. La elección del Polideportivo de Burzaco como sede de la reunión no fue casual, ya que el gremio busca descentralizar sus actividades y mantener una presencia activa en las zonas de mayor concentración de trabajadores.
Desde la Secretaría de Prensa del sindicato destacaron que la participación del cuerpo de inspectores y de OSECAC resulta fundamental para garantizar una cobertura integral del trabajador, tanto en lo que respeta a sus condiciones de trabajo como a su acceso a la salud. Al cierre de la jornada, se ratificó el estado de alerta y formación permanente del cuerpo de delegados. La conducción mercantil concluyó que, frente a los cambios legislativos a nivel nacional, la cohesión gremial y la capacitación jurídica son los pilares necesarios para sostener las conquistas históricas del sector en el actual contexto económico.
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