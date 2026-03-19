El Belgrano Sur, interrumpido entre Sáenz y Madero durante 48 horas

El informe de Trenes Argentinos señaló que "durante el sábado 21 y domingo 22 de marzo, se llevarán adelante trabajos de renovación del tendido de vías en el puente ferroviario sobre la Autopista Dellepiane, motivo por el cual los trenes del ramal Doctor Antonio Sáenz-González Catán de la Línea Belgrano Sur (LBS) circularán de manera limitada entre Villa Madero y la terminal de La Matanza, sin llegar a Sáenz. Las tareas se efectúan para incrementar la seguridad operacional, en el marco de la Emergencia Ferroviaria".

Agregó que "la obra comprende la excavación del terraplén, el montaje de los tableros y la renovación de 36 metros de vías en ambos tendidos. Los servicios de los ramales Tapiales–Marinos del Crucero General Belgrano y González Catán–Lozano, no sufrirán alteraciones".

"El sector, que se encuentra ubicado entre las estaciones de Lugano y Villa Madero, presenta un desgaste significativo de los rieles que hace indispensable el reacondicionamiento para incrementar los niveles de seguridad operacional", puntualizó la operadora estatal.

Advirtió a continuación que "las tareas podrían suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables", como las lluvias y tormentas que ocurrirán en la mañana del sábado, según el último pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). "Por ello, los pasajeros podrán consultar en https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o en la Aplicación de Trenes Argentinos".