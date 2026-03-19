El Belgrano Sur, interrumpido entre Sáenz y Madero durante 48 horas

El recorte del servicio de trenes se aplicará el sábado y domingo, a raíz de la renovación del tendido de vías en el puente ferroviario sobre la autopista Dellepiane. El mismo motivo fue esgrimido para suspensiones que se aplicaron el 3 y 4 de enero y el 28 de febrero y el 1° de marzo.
Los pasajeros matanceros de la Línea Belgrano Sur (LBS) de Trenes Argentinos deberán buscar alternativas en origen para acceder a las estaciones ubicadas en Capital Federal este sábado y domingo, ya que las formaciones no circularán entre Doctor Sáenz y Villa Madero "por trabajos de renovación del tendido de vías en el puente ferroviario sobre la autopista Dellepiane", según consignó la empresa ferroviaria estatal.
Ocurre que desde Villa Madero no hay colectivos para llegar a Villa Lugano, Villa Soldati y Pompeya (Doctor Sáenz). En consecuencia, para quienes abordan habitualmente los trenes en González Catán, Gregorio de Laferrere o Ciudad Evita les resultará más conveniente emplear desde esas ciudades el autotransporte. Y lo mismo ocurrirá con quienes residen en Rafael Castillo o Isidro Casanova, en el ramal que tiene por cabecera a Marinos del Crucero General Belgrano, donde las formaciones terminan su recorrido en Tapiales: deberán esperar casi 15 minutos la procedente de Catán, para realizar un recorrido de apenas 8 minutos.
Por ese recorte de servicios de 48 horas -el tercero en menos de tres meses-, habrá un diagrama especial, con una frecuencia idéntica, y los mismos horarios de salida y de llegada. En tanto, no habrá cambios en el itinerario del servicio Catán-Villars, que sábados y domingos se extiende a la localidad rural de Lozano, como parte del proyecto de prolongación a Navarro, que quedó trunco.
Interrupciones similares se implementaron el sábado 3 y domingo 4 de enero y el sábado 28 de febrero y el domingo 1° de este mes, exactamente por el mismo motivo: la renovación del tendido de vías en el puente ferroviario sobre la Autopista Dellepiane, a raíz de la remodelación de esa autovía, que comenzó en julio y produce una fuerte congestión en la Autopista Riccheri desde Tapiales.
El informe de Trenes Argentinos señaló que "durante el sábado 21 y domingo 22 de marzo, se llevarán adelante trabajos de renovación del tendido de vías en el puente ferroviario sobre la Autopista Dellepiane, motivo por el cual los trenes del ramal Doctor Antonio Sáenz-González Catán de la Línea Belgrano Sur (LBS) circularán de manera limitada entre Villa Madero y la terminal de La Matanza, sin llegar a Sáenz. Las tareas se efectúan para incrementar la seguridad operacional, en el marco de la Emergencia Ferroviaria".
Agregó que "la obra comprende la excavación del terraplén, el montaje de los tableros y la renovación de 36 metros de vías en ambos tendidos. Los servicios de los ramales Tapiales–Marinos del Crucero General Belgrano y González Catán–Lozano, no sufrirán alteraciones".
"El sector, que se encuentra ubicado entre las estaciones de Lugano y Villa Madero, presenta un desgaste significativo de los rieles que hace indispensable el reacondicionamiento para incrementar los niveles de seguridad operacional", puntualizó la operadora estatal.
Advirtió a continuación que "las tareas podrían suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables", como las lluvias y tormentas que ocurrirán en la mañana del sábado, según el último pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). "Por ello, los pasajeros podrán consultar en https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o en la Aplicación de Trenes Argentinos".
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