Celebraron los 15 años de la Fazenda de la Esperanza de Florencio Varela

Ubicada en Bruselas 2040 del barrio Santa Rosa, brinda asistencia rehabilitación a personas con problemas de adicciones. Forma parte de una comunidad terapéutica católica surgida en Brasil en 1983.
En el centro de recuperación de adicciones de la diócesis de Quilmes, Fazenda de la Esperanza San Lorenzo, ubicada en Bruselas 2040 del barrio Santa Rosa de de Florencio Varela, celebraron el 15to. aniversario de su inauguración con una misa presidida por el obispo auxiliar. Concelebraron la Eucaristía el obispo emérito, monseñor Luis Stöckler, y el capellán de la Fazenda y canciller de la diócesis, presbítero Armando Dessy. Participaron voluntarios y familiares de los jóvenes que atravesaron su recuperación en ese espacio.
En la celebración se bendijeron los tres mástiles con las banderas argentina, bonaerense y del Municipio de Varela, donados por esa municipalidad, y el archivo de la Fazenda que "en sus 17 cajas contiene los años de vida de nuestra institución, desde aquel 16 de noviembre de 2009, día del llamado del ingeniero (Adolfo) De la Fuente ofreciendo el predio", manifestó Dessy. Por su parte, el obispo de Quilmes, monseñor Carlos Tissera, envió un saludo por este nuevo aniversario en el que resaltó la tarea del presbítero Dessy, protagonista de "la tan providencial realización" y por "la organización de los testimonios documentales". Monseñor Tissera reconoció a monseñor Stöckler, "quien supo tener la prudencia necesaria para acompañar todo el proceso de la concreción de la Fazenda en nuestra diócesis, inclusive con sus aportes económicos personales".
Extendió también el agradecimiento a las hermanas franciscanas "por su apoyo y su servicio constante a la Fazenda", y a tantas personas que "han donado su tiempo, sus aportes económicos y su trabajo para que tantos jóvenes de nuestro país y de países vecinos puedan experimentar el amor de Dios que los libera de las adicciones, que no les permiten realizarse como personas y también ayudar a otros a vivir la misma experiencia". Finalmente, monseñor Redondo agradeció, bendijo a los presentes y valoró la vida que crece y se cuida en la Fazenda.
La Fazenda (nombre en portugués que significa granja en castellano) de la Esperanza es una comunidad terapéutica católica internacional, creada en Brasil en 1983, dedicada a la rehabilitación de personas con adicciones a través de tres pilares: convivencia en comunidad, trabajo y espiritualidad. Con presencia en 24 países, incluyendo múltiples sedes en Argentina, ofrece un tratamiento de 12 meses, basado en el voluntariado y la autosustentabilidad.
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