Celebraron los 15 años de la Fazenda de la Esperanza de Florencio Varela

En la celebración se bendijeron los tres mástiles con las banderas argentina, bonaerense y del Municipio de Varela, donados por esa municipalidad, y el archivo de la Fazenda que "en sus 17 cajas contiene los años de vida de nuestra institución, desde aquel 16 de noviembre de 2009, día del llamado del ingeniero (Adolfo) De la Fuente ofreciendo el predio", manifestó Dessy. Por su parte, el obispo de Quilmes, monseñor Carlos Tissera, envió un saludo por este nuevo aniversario en el que resaltó la tarea del presbítero Dessy, protagonista de "la tan providencial realización" y por "la organización de los testimonios documentales". Monseñor Tissera reconoció a monseñor Stöckler, "quien supo tener la prudencia necesaria para acompañar todo el proceso de la concreción de la Fazenda en nuestra diócesis, inclusive con sus aportes económicos personales".