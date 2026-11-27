El diputado provincial Facundo Tignanelli advirtió que aunque en ese país europeo la medida rige desde 2018, las empresas crearon marcas paralelas, que aparecen en las camisetas de distintos clubes. Y por eso pidió que el Senado bonaerense no modifique el proyecto original en cuanto a sanciones.
El presidente del bloque de Unión por la Patria (UxP) en la Cámara de Diputados bonaerense, Facundo Tignanelli, recurrió a las redes sociales para advertir sobre "un tema que consideramos muy importante respecto de la publicidad de apuestas on line. Y la trampa italiana".
En ese sentido puntualizó que "la ley que tiene media sanción en la Provincia de Buenos prevé en su articulado la creación de un fondo para la prevención y atención de las patologías producidas por la actividad. Dicho fondo se distribuye en un 70 por ciento a los municipios y 30 al ministerio de salud. El financiamiento se logra a través del cobro de una multa previa equivalente al 100 por ciento de la inversión que cada empresa haga en publicidad" .
Agregó el diputado que "la norma nacional aprobada el jueves en el Senado prevé la prohibición de todo tipo de publicidad de las empresas licenciatarias". E indicó que "mientras se daba el debate parlamentario ayer en la Cámara de Diputados de la provincia, muchos planteaban la necesidad de suprimir ese artículo porque si se aprobaba la ley nacional se volvía abstracto. Algunos lo pedían de buena fe y otros conociendo esta 'trampa italiana' que hasta hoy desconocíamos".
Posteriormente Tignanelli tras recordar que "Italia en el año 2018 estableció una prohibición similar a la votada ayer en el Senado nacional denominada Decreto Dignita", advirtió que "uno puede ver la camiseta de la Roma, el Inter o el Monza con publicidades de apuestas y ahí aparece la trampa italiana".
En ese sentido indicó que "la ley prohíbe que las marcas publiciten las aplicaciones de apuestas pero.... muy creativos armaron paginas web que "promueven estadísticas deportivas" y de esa manera la legislación no impide que se publiciten. Es decir, utilizando marcas paralelas de noticias y entretenimiento deportivo (.sport, .live), evitan así promocionar directamente sitios de juego con dinero real y logran continuar auspiciando la actividad".
A continuación, el titular del bloque de diputados provinciales bonaerenses de UxP puntualizó que "por eso es muy importante que el Senado bonaerense mantenga el proyecto original y no modifique el capítulo que se refiere a la publicidad. Ya que las licenciatarias en caso de hacer esa picardía, estarían obligados por la normativa bonaerense a pagar la multa previa y así financiar la atención de las patologías".
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