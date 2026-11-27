En ese sentido indicó que "la ley prohíbe que las marcas publiciten las aplicaciones de apuestas pero.... muy creativos armaron paginas web que "promueven estadísticas deportivas" y de esa manera la legislación no impide que se publiciten. Es decir, utilizando marcas paralelas de noticias y entretenimiento deportivo (.sport, .live), evitan así promocionar directamente sitios de juego con dinero real y logran continuar auspiciando la actividad".

A continuación, el titular del bloque de diputados provinciales bonaerenses de UxP puntualizó que "por eso es muy importante que el Senado bonaerense mantenga el proyecto original y no modifique el capítulo que se refiere a la publicidad. Ya que las licenciatarias en caso de hacer esa picardía, estarían obligados por la normativa bonaerense a pagar la multa previa y así financiar la atención de las patologías".