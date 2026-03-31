Alianza internacional para la puesta en valor de la Reserva Natural Santa Catalina de Lomas

El Municipio, el Ministerio de Ambiente bonaerense y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) supervisaron el Masterplan del predio. La iniciativa busca transformar las 700 hectáreas en un epicentro de conservación, educación ambiental e innovación territorial con financiamiento externo.
La gestión ambiental de Lomas de Zamora dio un paso significativo hacia la escala regional con la visita de una comitiva de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe). El intendente Federico Otermín, junto a su esposa, la ministra de Ambiente de la Provincia, Daniela Vilar, y la secretaria de Gobierno local, Sol Tischik, recorrieron la Reserva Natural Santa Catalina con el objetivo de consolidar el financiamiento y la cooperación técnica para su desarrollo sostenible.
El encuentro se enmarca en la integración de Lomas de Zamora a la Red de BiodiverCiudades, una plataforma latinoamericana que promueve el desarrollo urbano en armonía con la naturaleza. Durante la jornada, las autoridades presentaron el Reporte de Economía y Desarrollo, una herramienta técnica provista por la CAF para planificar políticas públicas que mitiguen el impacto ambiental en zonas densamente pobladas.
La Reserva Santa Catalina se extiende sobre más de 700 hectáreas y constituye uno de los últimos refugios de biodiversidad en el Conurbano Sur. Su relieve combina humedales y lagunas, que son reguladores naturales del excedente hídrico; pastizales y relictos de talares, bosques nativos de alto valor biológico; y patrimonio histórico, ya que allí se encuentran emplazadas edificaciones con más de cuatro siglos de antigüedad que forman parte de la identidad bonaerense. Debido a su ubicación estratégica en una zona industrializada, el predio es considerado un "epicentro urbano de conservación" cuya preservación es clave para la calidad de vida de los vecinos.
El plan estratégico diseñado por el Ministerio de Ambiente y el Municipio contempla una serie de obras e iniciativas ya en curso, orientadas a transformar la reserva en un espacio modelo de innovación territorial. Los puntos centrales del proyecto incluyen puesta en valor de los edificios históricos y refuerzo del perímetro y vigilancia del área protegida; desarrollo de una huerta productiva y un vivero de especies nativas para la reforestación del distrito; creación de espacios de transferencia tecnológica y centros de educación ambiental para la comunidad y las escuelas; y delimitación de zonas de esparcimiento que permitan el contacto de los vecinos con la naturaleza sin alterar el equilibrio del ecosistema.
"Buscamos poner en valor Santa Catalina para atraer financiamiento internacional y mejorar la calidad de vida de los vecinos", destacó Otermín tras la recorrida, sin dejar de agradecer el acompañamiento y la ayuda para "sumar herramientas para construir un ambiente más sano y apostar al desarrollo sostenible". Por su parte, Vilar subrayó que el Masterplan articula la producción sustentable con la participación activa de la comunidad. Además, detalló que dialogaron sobre proyectos de educación ambiental, soberanía alimentaria, huerta productiva, vivero y zonas de esparcimiento.
La presencia de la CAF en el territorio ratifica el interés de los organismos internacionales en proyectos de soluciones basadas en la naturaleza (SbN) dentro de grandes áreas metropolitanas. Con estas acciones, Lomas de Zamora aspira a posicionarse como una referencia regional en la gestión de reservas urbanas, combinando la protección del ambiente con el crecimiento económico y social.
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