Alianza internacional para la puesta en valor de la Reserva Natural Santa Catalina de Lomas

"Buscamos poner en valor Santa Catalina para atraer financiamiento internacional y mejorar la calidad de vida de los vecinos", destacó Otermín tras la recorrida, sin dejar de agradecer el acompañamiento y la ayuda para "sumar herramientas para construir un ambiente más sano y apostar al desarrollo sostenible". Por su parte, Vilar subrayó que el Masterplan articula la producción sustentable con la participación activa de la comunidad. Además, detalló que dialogaron sobre proyectos de educación ambiental, soberanía alimentaria, huerta productiva, vivero y zonas de esparcimiento.

La presencia de la CAF en el territorio ratifica el interés de los organismos internacionales en proyectos de soluciones basadas en la naturaleza (SbN) dentro de grandes áreas metropolitanas. Con estas acciones, Lomas de Zamora aspira a posicionarse como una referencia regional en la gestión de reservas urbanas, combinando la protección del ambiente con el crecimiento económico y social.