Violento asalto armado a un jubilado a solo dos cuadras de la comisaría de Luis Guillón

Dos delincuentes interceptaron a la víctima, de 72 años, cuando ingresaba a su domicilio. Bajo amenazas de armas de fuego, lo obligaron a entrar a la fuerza a la propiedad y le sustrajeron el vehículo.
Un grave episodio de inseguridad se registró en Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría, donde un hombre de 72 años fue víctima de un asalto tipo entradera mientras ingresaba su vehículo a su vivienda, pese a la extrema cercanía con la Comisaría 2da. del distrito. El hecho ocurrió el lunes, alrededor de las 7 de la mañana, en una propiedad ubicada en la calle Subteniente González al 800, entre Sardi y Del Castillo. El dato que mayor indignación generó en la comunidad es que el domicilio se encuentra a tan solo 200 metros de la mencionada dependencia policial.
Según las imágenes registradas por una cámara de vigilancia particular, la víctima regresaba a su hogar y procedía a guardar su automóvil. En el momento en que descendió del rodado para cerrar el portón manual de la finca, fue abordado por dos delincuentes armados que irrumpieron en el lugar de forma sorpresiva. Bajo una situación de extrema tensión y violencia verbal, los asaltantes le apuntaron con un arma de fuego y lo obligaron a reingresar a la vivienda a la fuerza. El objetivo de los malvivientes era apoderarse de las llaves de la propiedad y del vehículo para concretar el robo.
Si bien los delincuentes no lograron acceder al interior de las habitaciones de la casa, sí cumplieron con el objetivo de sustraer el automóvil. Tras hacerse con las llaves, emprendieron una veloz huida por las calles del barrio. Minutos después del ataque, cámaras de monitoreo de la zona registraron el paso del vehículo robado circulando con total impunidad. A pesar de la inmediatez del aviso a las autoridades y la proximidad de la comisaría, los sospechosos lograron darse a la fuga sin ser interceptados por los móviles de cuadrícula.
El asalto al jubilado disparó una serie de reclamos por parte de los residentes de la calle Subteniente González. Los vecinos manifestaron su preocupación ante lo que consideran una ola de inseguridad creciente. "Es increíble que pase esto a dos cuadras de la comisaría y a las siete de la mañana. No hay respeto por nada ni presencia que intimide a los delincuentes", fueron algunas de las quejas que se escucharon en el barrio. La causa quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno de los tribunales de Lomas de Zamora, mientras la policía analiza las grabaciones de los domos y cámaras privadas para identificar la ruta de escape de los asaltantes.
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