Violento asalto armado a un jubilado a solo dos cuadras de la comisaría de Luis Guillón

El asalto al jubilado disparó una serie de reclamos por parte de los residentes de la calle Subteniente González. Los vecinos manifestaron su preocupación ante lo que consideran una ola de inseguridad creciente. "Es increíble que pase esto a dos cuadras de la comisaría y a las siete de la mañana. No hay respeto por nada ni presencia que intimide a los delincuentes", fueron algunas de las quejas que se escucharon en el barrio. La causa quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno de los tribunales de Lomas de Zamora, mientras la policía analiza las grabaciones de los domos y cámaras privadas para identificar la ruta de escape de los asaltantes.