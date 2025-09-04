Incorporaron equipo de última generación para cirugías en San Isidro

El intendente Ramón Lanús puntualizó al respecto: “Queremos que nuestro sistema de salud municipal vuelva a ser un orgullo. Estamos haciendo obras, estamos modernizando los sistemas para mejorar la atención y los turnos, y estamos incorporando tecnología de punta como este nuevo equipamiento en el Hospital Central que marca un hito en la salud pública. Todo, para que nuestros profesionales de la salud tengan las mejores herramientas para atender a nuestros vecinos”. Agregó que “es una transformación real y con una mirada de largo plazo, sin parches”.

El nuevo dispositivo del Hospital Central se utiliza dentro del quirófano y permite obtener imágenes en tiempo real durante las intervenciones quirúrgicas, ofreciendo a los equipos médicos una visualización nítida y detallada de huesos, órganos y tejidos. Gracias a su avanzada tecnología, logra una calidad de imagen excepcional con una dosis mínima de radiación, lo que protege tanto a los pacientes como al personal de salud.

El OEC ELITE CFD se distingue por:

* Detector plano CMOS de 31 cm, que brinda imágenes de alta definición y sin distorsiones.

* Monitor UHD 4K de 32 pulgadas, que facilita una visualización más amplia y precisa.

* Herramientas digitales avanzadas, como zoom en vivo, medición de ángulos y estenosis, reducción automática de ruido y sistemas inteligentes que ajustan la imagen incluso en presencia de material metálico.

* Diseño ergonómico y maniobrable, que favorece el posicionamiento en quirófano y optimiza la dinámica de trabajo.

Además, su tamaño de 31 centímetros permite una mejor adquisición de imágenes en cirugías complejas de traumatología, como operaciones de cadera o columna. Su brazo con desplazamiento ofrece mayor flexibilidad y contribuye a reducir la exposición del personal médico a la radiación.

La incorporación de este equipamiento fortalece la seguridad de los procedimientos, reduce riesgos operatorios y favorece una recuperación más rápida y efectiva de los pacientes. Dicho de manera simple, representa contar con “rayos X en vivo” durante la cirugía, otorgando a los cirujanos una herramienta de gran precisión para tomar decisiones en el momento.

Este avance es de especial relevancia porque se trata del primer equipo con estas características en un hospital público, lo que garantiza que la comunidad acceda de manera equitativa a tecnología de última generación. La inversión realizada fue de 230.000 dólares, reafirmando el compromiso de la Secretaría de Salud Pública de San Isidro con la innovación tecnológica y la mejora continua de la atención médica.