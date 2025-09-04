Boasso se marchó del Lechero

"Le queremos agradecer a Fefi por su entrega, compromiso y buena onda durante todo este tiempo. Le deseamos el mayor de los éxitos en lo que viene", comunicaron desde la institución de Ezeiza. Boasso había llegado a comienzos de este año para reforzar al Lechero en la Primera Nacional y rápidamente se sumó a la dinámica del plantel.

Durante la primera rueda del torneo disputó 16 partidos: en seis fue titular, en diez ingresó desde el banco de suplentes y en una ocasión permaneció entre los relevos. Sin embargo, con el correr de la competencia, perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico y no logró sostener la continuidad deseada.

La decisión de prescindir de sus servicios responde a la reestructuración que lleva adelante José María Martínez, buscando reacomodar piezas de cara al cierre del campeonato. Para el mediocampista de 29 años, la salida significa también la posibilidad de abrir un nuevo capítulo en su trayectoria, que lo ha llevado por distintos equipos de Argentina y del extranjero.

Boasso se formó en las divisiones inferiores de Colón de Santa Fe y luego vistió varias camisetas en el ascenso, como Alvarado, Chaco For Ever, Almagro y Güemes de Santiago del Estero. También tuvo pasos internacionales por Nacional de Potosí en Bolivia y Rodos de Grecia, experiencias que marcaron su recorrido y lo convirtieron en un jugador versátil con proyección fuera del país.

Mientras tanto, el Lechero cierra un ciclo y sigue enfocado en la recta final del torneo, con la misión de mantener su buen andar en la Primera Nacional.