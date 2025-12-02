Textil cerró su planta de Lanús y despidió a 50 trabajadores

Junto a diferentes entidades gremiales como la CGT Regional Lanús Avellaneda, los empleados organizaron una protesta en el frente del establecimiento. A propósito, el secretario general de la Asociación Obrera Textil (AOT), Guillermo Aguilar, advirtió que "el dueño quiere cerrar", aunque reveló que "no aprovechó las oportunidades que se le dieron". Entre ellas mencionó la "ayuda de Provincia mediante el PREBA, que no pague cargas sociales, un crédito del Banco Provincia".

"Agotamos todas las instancias", se sinceró en diálogo con el medio Lanús Hoy y acusó al responsable de la firma: "Hace 25 años que gana plata y ahora deja a todos los trabajadores en la calle". El dirigente gremial profundizó que el propietario busca pagar de acuerdo al artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, "despide a todos y eso no corresponde". En ese sentido, analizó: "Lo hacen para que cada trabajador termine arreglando migajas porque no puede esperar un juicio. Veremos qué dice el Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio (SECLO) y cuánto ofrece a cada trabajador".

Finalmente, mostró su preocupación por la grave crisis que atraviesa el sector textil por la apertura indiscriminada de las importaciones: "No podemos competir con productos de China ni con la apertura indiscriminada de importaciones". Y contabilizó que la empresa Hazan Silvia tiene 40 trabajadores de la AOT y 10 fuera de convenio, con un total de 50 que pueden llegar a quedar en la calle. Luego, agradeció la presencia y respaldo del movimiento obrero de Lanús.