Banfield firma un convenio con Holding Stadiums para impulsar eventos en el Florencio Sola.

La dirigencia, encabezada por Matías Mariotto, busca convertir el estadio en un motor económico y cultural, asegurando un adelanto de cien mil dólares.
El Club Atlético Banfield continúa con la planificación estratégica para 2026 con el objetivo de generar nuevas fuentes de ingresos. En ese marco, la dirigencia encabezada por Matías Mariotto acaba de sellar un convenio con la empresa Holding Stadiums para potenciar la realización de acontecimientos en el Estadio Florencio Sola. El acuerdo tiene como premisa abarcar la promoción, gestión y producción de espectáculos y eventos de diversa índole, no solo deportivos, en el recinto del "Taladro".
La operación, aprobada por unanimidad en Comisión Directiva, incluye un adelanto de 100.000 dólares para la institución, seguido por 12 cuotas mensuales de 15.000 dólares. Esta iniciativa forma parte del plan de Banfield para garantizar la sostenibilidad económica del club. Holding Stadiums se especializa en convertir estadios, teatros y lugares icónicos en espacios activos durante todo el año, lo que permite atraer audiencias diversas y maximizar el valor de cada evento.
El contrato ahora debe ser presentado ante la Municipalidad de Lomas de Zamora para coordinar y obtener las autorizaciones necesarias para los futuros eventos, buscando que el Florencio Sola se convierta en un motor cultural, social y económico que potencie la economía local.
comentar