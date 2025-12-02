Banfield firma un convenio con Holding Stadiums para impulsar eventos en el Florencio Sola.

La operación, aprobada por unanimidad en Comisión Directiva, incluye un adelanto de 100.000 dólares para la institución, seguido por 12 cuotas mensuales de 15.000 dólares. Esta iniciativa forma parte del plan de Banfield para garantizar la sostenibilidad económica del club. Holding Stadiums se especializa en convertir estadios, teatros y lugares icónicos en espacios activos durante todo el año, lo que permite atraer audiencias diversas y maximizar el valor de cada evento.

El contrato ahora debe ser presentado ante la Municipalidad de Lomas de Zamora para coordinar y obtener las autorizaciones necesarias para los futuros eventos, buscando que el Florencio Sola se convierta en un motor cultural, social y económico que potencie la economía local.