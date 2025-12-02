Un joven apuñaló a su padre tras una feroz discusión

Este episodio no deja de sorprender y atemorizar a los vecinos berazateguenses, además de alertar a las autoridades por los consumos problemáticos en los jóvenes y las reacciones desmedidas que quedan fuera del alcance de las fuerzas de seguridad. Así las cosas, una persona sigue en terapia intensiva a la espera de mejoras inmediatas en su cuadro para poder salir adelante y otra aguarda el debido proceso judicial.

Todo comenzó en El Pato, en el barrio El Federal, con el llamado a la policía por parte de una mujer de 46 años, identificada como Natalia Alejandra Galvagno, quien le indicó a los uniformados la gravedad de lo sucedido. Estaba muy alterada y pedía una ambulancia a los gritos para su ex marido, que se desangraba tirado en el piso al lado del baño con múltiples heridas en todo el cuerpo.

Siguiendo su relato, manifestó que estaba ella con su hijo, llamado Iván Lautaro Cáceres (20), y con el padre del mismo, Roberto Enrique Cáceres (60), tomando bebidas alcohólicas en la mesa. Lamentablemente, dicha sustancia hizo efecto, como suele pasar cuando se consume en exceso y se generó una discusión entre padre e hijo que terminó de la peor manera.

Ella fue al baño, pero al salir vio al chico con una cuchilla en la mano y al hombre mayor tirado en el suelo con cortes en el cuerpo. Fueron siete puntazos en total los que el hijo le dio al padre. Por ese motivo, fue detenido y trasladado a la Comisaría Quinta de Berazategui, donde aguarda el debido proceso judicial que será manejado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°4.

Roberto Cáceres fue trasladado de urgencia al Hospital Evita Pueblo y permanece internado en estado delicado, ya que las puñaladas fueron profundas y además de una pérdida considerable de sangre, le produjeron lesiones internas. La comunidad se encuentra consternada y no quieren que suelten al agresor, mientras esperan justicia por lo cometido.