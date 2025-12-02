San Telmo suma experiencia con la llegada de Matías Laba y le asegura el futuro a sus juveniles

La llegada del mediocampista fue tomado como una buena señal. Su extensa trayectoria incluye pasos por clubes como Argentinos Juniors, Estudiantes de La Plata, Defensa y Justicia, y experiencias en el exterior en el Toronto FC y Vancouver Whitecaps de Canadá. Además, formó parte de las selecciones juveniles argentinas, participando en el Mundial Sub 20 y los Juegos Panamericanos de 2011.

Paralelamente, la dirigencia trabaja en la evaluación de nuevos talentos: el lateral derecho Rodrigo Dinocco y el volante por derecha Elías Peralta (cuyo pase pertenece a Argentinos Juniors) se encuentran a prueba y fueron parte del reciente amistoso preparatorio. Finalmente, el club le aseguró el futuro a dos de sus promesas: los juveniles Ivo Molinari (delantero) y Lautaro Buteler (defensor), ambos categoría 2005, firmaron su primer contrato profesional con San Telmo y serán parte del plantel mayor para el próximo campeonato.