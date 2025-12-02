San Telmo suma experiencia con la llegada de Matías Laba y le asegura el futuro a sus juveniles

El volante central ya se entrena con el Candombero para la Primera Nacional, mientras dos promesas firmaron su primer contrato profesional.
El San Telmo de Marcelo Perugini avanza en la conformación de su equipo de cara a la próxima temporada, sumando jerarquía al mediocampo con la incorporación de Matías Laba. Aunque todavía no fue oficializado por la institución, el experimentado volante central de 33 años ya participó del último partido amistoso disputado ante Colegiales. Laba llega al Candombero tras vestir la camiseta de Defensores de Belgrano en la última edición de la Primera Nacional, donde jugó 29 encuentros.
La llegada del mediocampista fue tomado como una buena señal. Su extensa trayectoria incluye pasos por clubes como Argentinos Juniors, Estudiantes de La Plata, Defensa y Justicia, y experiencias en el exterior en el Toronto FC y Vancouver Whitecaps de Canadá. Además, formó parte de las selecciones juveniles argentinas, participando en el Mundial Sub 20 y los Juegos Panamericanos de 2011.
Paralelamente, la dirigencia trabaja en la evaluación de nuevos talentos: el lateral derecho Rodrigo Dinocco y el volante por derecha Elías Peralta (cuyo pase pertenece a Argentinos Juniors) se encuentran a prueba y fueron parte del reciente amistoso preparatorio. Finalmente, el club le aseguró el futuro a dos de sus promesas: los juveniles Ivo Molinari (delantero) y Lautaro Buteler (defensor), ambos categoría 2005, firmaron su primer contrato profesional con San Telmo y serán parte del plantel mayor para el próximo campeonato.
comentar