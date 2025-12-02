Unión Ezpeleta descendió a la D tras caer en el triangular por la permanencia

El resultado final que selló su destino fue una derrota por 6 a 8 frente a El Talar en el microestadio de Alvear. A pesar del gran esfuerzo ofensivo, que incluyó dobletes convertidos por Mauricio Payer, Ezequiel Cuquejo y Agustín Ramua, la "U" no pudo contener el poder de fuego del rival y dijo adiós a la categoría C.

Cabe recordar que Unión de Ezpeleta había conseguido forzar este triangular por la permanencia tras conseguir una victoria crucial en la última fecha del campeonato regular, superando 2-1 a Parque gracias a los goles de Cuquejo y Nahuel Ferreira. Sin embargo, ese envión anímico no fue suficiente en la instancia definitiva.

Con este resultado, la suerte de los descensos está parcialmente definida. Ahora, All Boys y El Talar se enfrentarán el próximo fin de semana para conocer cuál de los dos sufre el castigo de bajar a la D y cuál logra la permanencia en la C.

La paridad entre estos dos equipos es máxima: All Boys ganó su primer partido del triangular por tres goles de diferencia, mientras que El Talar lo hizo por dos goles contra Unión Ezpeleta. Por esta mínima diferencia de goal average, en caso de que el partido entre All Boys y El Talar termine en empate, el equipo Albo se quedará en la divisional, condenando a su rival al descenso junto a Unión de Ezpeleta