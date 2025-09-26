Alumnos de la Secundaria 61 varelense entrevistaron al intendente

La experiencia puso a prueba su olfato periodístico con una entrevista al intendente Andrés Watson sobre su desempeño al frente del Ejecutivo local. Durante el reportaje, Watson reflexionó "el gran potencial de las juventudes no solo al buscar sino encontrar su pasión e indagar en su futuro y tener la potestad de elegir".

La subsecretaria de Prensa y Comunicación, Noelia Piñeiro, resaltó "los espacios profesionalizantes planificados por la máxima autoridad local con una misión: que los pibes y las pibas varelenses tuvieran su lugar de formación en el distrito".

Mariana Márquez -docente en Comunicación Social del curso- destacó "la chance que nos ofreció el Municipio a fin de que el alumno viviera en carne propia la dinámica de una grabación". La profesora agradeció "el acompañamiento pormenorizado de los talleristas cuyo objetivo fue que la puesta en escena saliera lo mejor posible".

En el cargo de Dirección de Arte y Asistente de Director estuvo Martina Vázquez. "La presencia del Intendente generó mucha emoción", afirmó la alumna. Tras la vivencia, sintió "la inquietud de ingresar a alguna carrera vinculada al periodismo".

Su compañero, Ignacio Merino, aseveró: "Fue una propuesta muy entretenida donde también aprendimos a trabajar en equipo". Luego de operar como camarógrafo, Matías Rincón mostró "una alternativa interesante para incentivar a estudiar carreras afines".