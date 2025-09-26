Comienza la obra de renovación de la estación Morón de la Línea Sarmiento

El proyecto contempla una intervención de gran escala: demolición de los andenes actuales que han perdido condiciones de seguridad y reconstrucción total con nuevos andenes accesibles, accesos peatonales y vehiculares, rampas para personas con movilidad reducida, renovación de halls, veredas, boleterías, sanitarios, oficinas, iluminación LED, sistemas de señalización modernos y mejoras eléctricas y sanitarias en todo el complejo. La obra se desarrollará en etapas y demandará aproximadamente 18 meses hasta su finalización.

Para no interrumpir el servicio ferroviario, se habilitará un andén provisorio al norte, ubicado a unos 300 metros, antes de comenzar los trabajos en la sección sur. El plan contempla intervenir un andén a la vez, de modo de afectar lo menos posible la operatividad del sistema.

En la primera etapa se trabajará sobre el andén norte (trenes sentido a Once) y se construye el andén provisorio entre las calles Berutti y French. Una vez habilitado, las formaciones se detendrán en ese punto mientras se realiza la reconstrucción integral del andén actual. Luego, se rehabilitará la estación y se desmontará el andén provisorio para trasladarlo al lado sur, donde se repetirá el procedimiento.

La renovación no solo responde a necesidades urgentes de seguridad estructural, sino que también eleva la accesibilidad, la comodidad y la funcionalidad de uno de los principales centros de transporte del conurbano oeste, modernizado y adaptado a los estándares actuales de movilidad.