Grelak, con muchas dudas sobre el once que enfrentará a San Martín

El Cervecero busca ganar las dos fechas que quedan de la Zona A de la Primera Nacional, aunque ya sus chances de Reducido se esfumaron y hoy toda la preocupación gira en torno a no descender. La encarnizada lucha entre los equipos que luchan por no perder la categoría están Arsenal (31 puntos), Alvarado (32 puntos), Güemes (34), Almagro (34 puntos), Ferro (35 puntos), All Boys (37 puntos) y el propio Quilmes (37 puntos).

Para medirse conta el Santo tucumano, como visitante, Grelak podrá contar con Tévez, Allende y Torrent, tres estandartes defensivos y del mediocampo sumamente necesarios para estos momentos cúlmines. Lo mismo aplica para el capitán Iván Ramírez, quien cumplió dos fechas de suspensión, por haber llegado a las diez amarillas.

El que no estará a la orden será el lateral Pérez, quien trabajó diferenciado en estos días por una sobrecarga muscular y no lo arriesgarían para el domingo. Asimismo, están en condiciones físicas, luego de algunas sobrecargas, Ramiro Martínez, Agustín Bindella, Enzo Kalinski y Gabriel Aranda.