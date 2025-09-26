Desde José Mármol envasaban y vendían aceite de girasol falsificado en el Conurbano

La investigación comenzó a fines de 2024 cuando la empresa Molinos Ríos de la Plata -que comercializa la marca Cocinero- denunció que distintos consumidores reclamaron por su aceite de girasol. Ello reveló que se vendía ilegalmente un producto que imitaba al de la marca.

Así, se determinó que el supuesto aceite de girasol de la marca se comercializaba en envases de 1,5 litros, y que la sustancia vendida era una mezcla de 70 por ciento de aceite refinado de soja y 30 por ciento de aceite refinado de girasol. Con el devenir de la investigación, se allanaron diversos comercios donde se ofrecía el producto falsificado, y la pesquisa se orientó a ubicar al proveedor.

La fiscalía encomendó a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de Ezeiza, de la Policía Federal Argentina (PFA), una serie de tareas de investigación de las que surgió que el aceite se adquiría suelto y se envasaba en condiciones precarias en el fondo de una vivienda de José Mármol para su posterior venta al por mayor.

A instancias de la fiscalía, se dispuso el allanamiento de la vivienda donde se secuestró un tambor con mil litros de aceite suelto, un camión, envases, tapas y etiquetas con la marca Cocinero, junto a elementos para el embalaje y maquinarias. También se allanó un comercio ubicado en Villa Celina, donde se incautaron cerca de mil envases con el aceite falsificado.

Luego de los procedimientos, dos personas -un hombre y una mujer-, fueron notificados formalmente de que quedaron imputadas en el marco de una causa por infracción a la Ley 22.362 de Marcas y venta de sustancias alimenticias peligrosas disimulando su carácter nocivo (artículo 201 del Código Penal).