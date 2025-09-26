Monte Grande, con chances de ir por la gloria en el Federal U11

Finalizado el proceso de licitación, quedó confirmado que los clubes Regatas Corrientes y Bahiense del Norte se adjudicaron las sedes de sus respectivas zonas. Se disputarán un total de 12 encuentros durante el fin de semana, todos los partidos se podrán ver en vivo y de forma gratuita a través de Básquet Pass.

Llegaron a esta instancia los ocho mejores equipos de país luego de cuatro rondas, tres dentro de cada región y la más reciente, de cruces interregionales. Las ciudades de Corrientes y Bahía Blanca serán las sedes de los cuadrangulares de esta quinta fase, de semifinales. Durante el fin de semana, cada elenco disputará un total de tres encuentros.

La acción se desarrollará en dos jornadas, con una fecha el sábado y fecha doble el domingo. Los equipos que finalicen en los dos primeros lugares de sus respectivas zonas accederán a la próxima ronda, el Final Four, a disputarse el 11 y 12 de octubre.

Así quedaron conformadas las zonas para las semifinales, las localías se definieron mediante el proceso de licitación: Cuadrangular E - Corrientes: Regatas Corrientes, Asociación Italiana de Charata, Complejo de Justiniano Posse e Hindú de Córdoba; Cuadrangular F - Bahía Blanca: Bahiense del Norte, Pedro Echagüe, Monte Grande y Tres de Febrero

Para el club de la región habrá tres desafíos intensos con sus adversarios de turno, con la complicación de que será lejos de la zona sur del conurbano bonaerense, pero con la pretensión de mostrar la jerarquía y soñar con dar un batacazo para mantener la expectativa de subirse a lo más alto del podio.