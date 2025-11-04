Anuncian Expo Educativa en Centro de Formación Laboral

La jornada, que se desarrollará de 11 a 17, contará con la participación de alumnos, docentes y personal de la institución, quienes exhibirán los trabajos y experiencias realizadas a lo largo del año en el Centro.

Pensada tanto para quienes ya integran la comunidad educativa del CFL Nº 408 como para vecinos interesados en capacitarse en oficios con salida laboral, la Expo incluirá stands informativos, muestras prácticas y la posibilidad de realizar consultas sobre los cursos 2026 directamente en el lugar. “Invitamos a toda la comunidad a acercarse, conocer lo que hacemos y descubrir nuevas oportunidades de aprendizaje y trabajo”, destacaron desde la organización.

Según se indicó, el Centro de Formación Laboral Nº 408 del Sindicato de Luz y Fuerza ofrece más de 20 cursos gratuitos con reconocimiento oficial, orientados a la formación para el empleo en diversas áreas. Su propuesta combina teoría y práctica, con el objetivo de brindar herramientas concretas para mejorar la empleabilidad y acompañar los cambios tecnológicos que atraviesan al mundo laboral.

En ese sentido, desde el Sindicato de Luz y Fuerza Avellaneda remarcaron que “los avances tecnológicos impactan de manera directa en los oficios y en el sector energético. Por eso, nuestros centros de formación profesional trabajan para mantenerse a la vanguardia, formando a trabajadores y trabajadoras en energía térmica, solar, eólica, y también en otras áreas productivas que demandan mano de obra calificada”.

Actualmente, los Centros de Formación Profesional del Sindicato de Luz y Fuerza -CFL Nº 27 (CABA), Nº 408 (Avellaneda) y Nº 403 (Lomas de Zamora)- forman parte del sistema educativo público y capacitan a unas 7.000 personas por año, entre afiliados y miembros de la comunidad. Además, se articulan con municipios, oficinas de empleo y empresas locales para detectar necesidades de formación y diseñar programas acordes a las demandas del mercado laboral.

El CFL Nº 408 cuenta con instalaciones equipadas para prácticas profesionalizantes, tecnología de última generación y diseños curriculares propios aprobados por la Dirección de Educación, garantizando un nivel educativo de excelencia y una sólida inserción laboral para sus egresados.