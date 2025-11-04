Provincia: 5 millones de hectáreas sembradas fueron afectadas por las lluvias

Lluvias, vientos fuertes y caída de granizo impactaron sobre muchas localidades bonaerenses y anegaron el acceso a los campos sembrados.

Las mayores precipitaciones se registraron en las ciudades de Bolívar y Daireaux, en el centro de la provincia, con más de 110 milímetros caídos en pocas horas, y en la localidad de Urdampilleta, ubicada entre las dos ciudades, se observó el epicentro de la tormenta con caída de granizo y fuertes ráfagas que provocaron destrozos.

Embed #Argentina | Urdampilleta, Buenos Aires fue afectada por un fuerte temporal convectivo con tormentas severas, ráfagas intensas, granizo y lluvias torrenciales durante la noche del lunes 3 de noviembre de 2025.



Más Informe #RCM #rcmethttps://t.co/OrHCUSc6vr pic.twitter.com/zK37vLG2xD — RedClimáticaMundial (@Alerta_Noticias) November 4, 2025

Los caminos estaban en condiciones deplorables antes de esto, por lo que, ahora con 180 o 200 milímetros, es imposible transitar, según reportes que llegan desde esas zonas.

Ya no se puede pasar ni siquiera en tractor, informó la Sociedad Rural de Bolívar. En la madrugada del martes se registraron fuertes tormentas en el centro oeste de Buenos Aires. Desde Carbap estimaron que el área afectada se acerca a las cinco millones de hectáreas.

Antes, la situación más grave se evidenciaba hasta Las Flores, pero hoy de Las Flores hacia el mar también está todo con muchísimos problemas. Tal vez no están totalmente inundadas pero sí muy afectadas, explicaron desde la entidad.

image

Al achicamiento de la superficie disponible para la hacienda se suman las complicaciones para avanzar con la siembra de soja y maíz, y la imposibilidad de trasladar insumos o producción por muchos caminos.

Las lluvias más fuertes de las últimas horas cayeron sobre el oeste de Buenos Aires y este de La Pampa, una región que ya mostraba enormes espejos de agua crecidos hasta el borde de las rutas.

Un gran volumen correrá cuenca abajo hacia los partidos de 9 de Julio y Carlos Casares, que se encuentran en situación crítica. Desde allí, el flujo del agua hacia el mar a través del Río Salado es lento por la falta de obras de dragado.