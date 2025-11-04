Unión Ezpeleta quedó al borde del descenso

En el marco de la fecha 33 de la Primera C de futsal, Ezpeleta se hizo fuerte en El Coloso y logró un triunfo tan emotivo como insuficiente. Con dos goles de Ezequiel Cuquejo y otro de Nahuel Ferreira, la U le ganó con autoridad al puntero, que venía compartiendo la cima con Miriñaque y ahora perdió terreno en la recta final.

El problema está en la parte baja de la tabla. Ganaron All Boys, Cideco y El Talar, tres resultados que complicaron al Azul, que pese a su gran victoria continúa en zona de descenso. A falta de una jornada, los números son claros: Parque (18 puntos) ya perdió la categoría, mientras que El Talar y Ezpeleta, con 28 unidades, hoy acompañarían al Verdiblanco rumbo a la D. Por su parte, All Boys, con 30, se estaría salvando por la ventana.

En la última fecha, Unión Ezpeleta visitará a Parque, ya descendido, con la obligación de ganar y esperar una combinación de resultados que le permita soñar con la permanencia. Será una definición dramática, en la que la U intentará aferrarse a su ilusión hasta el último segundo.