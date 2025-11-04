Unión Ezpeleta quedó al borde del descenso

Tras el triunfazo ante Juventud de Tapiales por 3 a 1, con dos goles de Ezequiel Cuquejo y otro de Nahuel Ferreira, necesita un milagro para evitar dejar la Primera C del futsal.
A pesar del triunfazo conseguido el fin de semana, Unión Ezpeleta necesita un verdadero milagro para evitar el descenso a la Primera D de AFA. El conjunto de la región venció 3 a 1 a Juventud de Tapiales, uno de los líderes del campeonato, y lo bajó de la cima. Sin embargo, los resultados de los rivales directos dejaron al Azul en una situación límite cuando solo queda una fecha por disputar.
En el marco de la fecha 33 de la Primera C de futsal, Ezpeleta se hizo fuerte en El Coloso y logró un triunfo tan emotivo como insuficiente. Con dos goles de Ezequiel Cuquejo y otro de Nahuel Ferreira, la U le ganó con autoridad al puntero, que venía compartiendo la cima con Miriñaque y ahora perdió terreno en la recta final.
El problema está en la parte baja de la tabla. Ganaron All Boys, Cideco y El Talar, tres resultados que complicaron al Azul, que pese a su gran victoria continúa en zona de descenso. A falta de una jornada, los números son claros: Parque (18 puntos) ya perdió la categoría, mientras que El Talar y Ezpeleta, con 28 unidades, hoy acompañarían al Verdiblanco rumbo a la D. Por su parte, All Boys, con 30, se estaría salvando por la ventana.
En la última fecha, Unión Ezpeleta visitará a Parque, ya descendido, con la obligación de ganar y esperar una combinación de resultados que le permita soñar con la permanencia. Será una definición dramática, en la que la U intentará aferrarse a su ilusión hasta el último segundo.
