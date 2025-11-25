Anuncian plan de obras para ampliar la Escuela Agraria de Glew

Este plan, que se ejecutará durante el próximo receso escolar, contempla la construcción de cuatro aulas y nuevos núcleos sanitarios. Además, la institución podrá adquirir un tractor gracias a un subsidio otorgado por la comuna. En 2017, el Municipio recibió en comodato un predio de nueve hectáreas de parte de la Federación de Asociaciones Nikkei en Argentina (FANA), lo que permitió poner en valor los edificios existentes y consolidar la propuesta educativa. En 2025, se compraron las tierras donde actualmente funciona la Escuela de Educación Agraria, lo que posibilitará avanzar con nuevas inversiones para potenciar su crecimiento.

"Ahora que hemos adquirido el predio, también podemos invertir en mejorar la escuela y promover su desarrollo. Estuvimos conversando con la comunidad educativa, y nos mencionaron la necesidad de contar con un tractor propio. Por eso trajimos este subsidio, para que puedan adquirir el tractor que tanto necesita", destacó Mariano Cascallares.

Actualmente, la institución alberga a 550 estudiantes que cursan en jornada completa. La escuela ofrece dos tecnicaturas: Tecnicatura en Producción de Agroalimentos y Tecnicatura en Producción Hortícola y Florícola. Con un predio de nueve hectáreas, dispone de diversos entornos formativos que favorecen el aprendizaje integral de los estudiantes, como avicultura, cunicultura, huerta, vivero, porcinos, cabras, taller rural, apicultura, monte frutal y agroalimentos.

En 2024, la institución celebró con orgullo el egreso de su primera promoción, consolidándose como un referente clave en la formación técnica del sector agropecuario. Almirante Brown cuenta con un 30 por ciento de su territorio rural, y la escuela se ha posicionado como la segunda más importante de la provincia en su especialidad. Participaron también de la jornada el presidente del Consejo Escolar, Ezequiel Mars; la subsecretaria de Educación, Ciencia y Tecnología, Gabriela Vranic; el delegado Municipal de Glew, Guillermo Antoniani; la directora de la Escuela de Educación Secundaria Agraria 1, Mónica Pérez y estudiantes.