Apresaron a banda que robaba a choferes de una aplicación de viajes

Los agentes realizaron un operativo en la intersección de Vicente López y Montes de Oca, en el marco de un dispositivo de prevención orientado a delitos que afectan a trabajadores de plataformas. En ese contexto, personal de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) de Avellaneda fue alertado por un robo en curso en Villa Tranquila.

Al arribar, los agentes se entrevistaron con la víctima, un ciudadano venezolano de 44 años, quien denunció haber sido convocado por Didi y luego asaltado por varios delincuentes. Después del ataque, los sospechosos escaparon a pie hacia los pasillos del barrio. Sin embargo, con apoyo de otras unidades, los uniformados concretaron una persecución que derivó en la aprehensión de un menor de 16 años.

En ese marco, hallaron una pistola Bersa Thunder calibre 380 -considerada arma de guerra-, un punzón metálico utilizado como rompe vidrios y un teléfono Samsung negro robado instantes antes. En paralelo, personal del Comando de Patrullas detuvo a otro de los implicados, de 26 años.

Fue el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Avellaneda Primera que comprobó que el arma de fuego tenía un pedido activo por "hurto agravado", ya que la sustrajeron el 2 de diciembre a un hombre de 66 años, a quien le forzaron el vehículo en la zona de French y Ameghino. Por la gravedad del hecho y la participación de un menor, intervino la UFI de Responsabilidad Juvenil N° 5 de Lomas de Zamora. En ese marco, los acusaron de cometer los delitos robo agravado en poblado y en banda" y portación ilegal de arma de guerra".