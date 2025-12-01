Aprobaron el Presupuesto 2026 de Brown por amplia mayoría

Los ejes prioritarios en asignación de recursos con el 76,66 por ciento son las áreas de Higiene Urbana, Prevención y Seguridad Ciudadana, Salud, Desarrollo Social y Recursos Humanos e Infraestructura, conformando las principales áreas de gestión municipal, para continuar dando respuestas y soluciones a los vecinos. La proyección de cara a 2026 también incluye financiamiento para poder terminar obras que tenían financiamiento nacional, como por ejemplo la nueva Estación de Trenes de la Universidad Nacional Guillermo Brown, en Corimayo, que fue paralizada por la Nación.

Cabe señalar que el Presupuesto browniano para el año entrante no contempla fondos afectados de origen nacional, "dada la incertidumbre existente frente a esos recursos". Asimismo, la estimación presupuestaria de Almirante Brown "hace foco en el cuidado del gasto y evita ser expansiva", destacaron desde el oficialismo.

El titular de la bancada libertaria, Juan Pedro Aquino, fundamentó el rechazo al proyecto de parte de su sector, al señalar que "no acompañamos este presupuesto, porque vuelve a recaer sobre quienes todos los días sostienen al distrito: los que emprenden, producen, invierten y generan empleo genuino". "Nuestro compromiso es claro: defender la producción, el empleo y la libertad económica para que Almirante Brown pueda crecer de verdad, tal como lo está haciendo nuestro presidente Javier Milei en todo el país", subrayó.

Por otra parte, el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, indicó que "también se aprobaron las Ordenanzas Fiscal y Tarifaria en una Asamblea en la cual participaron Mayores Contribuyentes y concejales". Añadió que tanto la Fiscal y Tarifaria como el Presupuesto "se trabajaron en Comisión, que fueron debatidos y discutidos lográndose importantes consensos y despachos favorables de las reuniones de comisiones de Hacienda y Asuntos Legales".

Finalmente se indicó que la proyección aprobada mantiene el régimen de promoción industrial para el Sector Industrial Planificado (SIPAB) apoyando con ese esfuerzo a las PyMEs en materia de producción y trabajo. Fuentes del Ejecutivo que conduce Mariano Cascallares resaltaron el hecho de que el Presupuesto y los proyectos de Ordenanzas Fiscal y la Tarifaria ingresaron al Concejo Deliberante respetando los plazos y las formas que establecidos por ley. Finalmente se indicó que en Almirante Brown con el pago al contado de la Tasa Municipal anual se otorga un 10% de descuento y se agrega la opción de cancelar en dos tramos sin interés con vencimientos en enero y marzo, respectivamente.