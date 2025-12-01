El Consejo de Seguridad y Justicia de Lomas se fortalece

En este marco, el intendente Federico Otermín mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, para profundizar los lineamientos del Consejo y avanzar en nuevas herramientas de cooperación. "La seguridad es una prioridad absoluta para el Gobierno de la Comunidad. Hoy dimos un paso más en el marco del Consejo de Seguridad y Justicia, un espacio que estamos consolidando con una mesa de política criminal, donde el Municipio, el Ministerio de Seguridad y la Policía trabajamos con un único objetivo: llevar más tranquilidad a nuestros barrios y familias", señaló el mandatario comunal.

En ese sentido, subrayó que se está avanzando en un nuevo convenio de cooperación "para fortalecer el análisis y la toma de decisiones basadas en evidencia y con mayor coordinación operativa", y destacó la articulación con el ministro Alonso y el respaldo permanente del gobernador Axel Kicillof. Otermín también remarcó el rol de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) en la construcción del Consejo, que se impulsa junto con el rector Diego Molea y la decana de la Facultad de Derecho y presidenta del Consejo, María Fernanda Vázquez, quien acompañó la reunión junto a la secretaria General del Municipio, Aldana Scillama, y el secretario de Seguridad del Municipio, Maximiliano Tonani.

Por su parte, el ministro Javier Alonso destacó la iniciativa del Municipio y la importancia de conformar un espacio amplio y multisectorial: "Estamos muy contentos con la iniciativa del Municipio de crear este Consejo donde participe la Universidad y todas las fuerzas vivas de la comunidad. Es fundamental para pensar estrategias y construir tranquilidad pública. A todo el trabajo territorial del Municipio vamos a sumar nuestra capacidad de análisis criminal e inteligencia, y la articulación con jueces y fiscales federales y provinciales". Asimismo, afirmó que el objetivo es definir acciones concretas en cada barrio, junto a la comunidad y el gobierno local, "para detener a los delincuentes y generar más oportunidades de crecimiento para las familias".

La estructura del Consejo cuenta con la participación de representantes municipales, provinciales y nacionales, junto con autoridades de la Justicia Federal y del Departamento Judicial de Lomas. También integran este ámbito las fuerzas políticas, los Foros de Seguridad de las 14 localidades y organizaciones comunitarias. Una de las primeras tareas en las que trabaja este espacio es en la elaboración del Mapa de Actores de la Seguridad y la Justicia en el distrito. Con esas acciones, Lomas de Zamora sigue consolidando un modelo de coordinación integral en materia de seguridad, con participación institucional, compromiso territorial y una estrategia basada en evidencia para fortalecer la prevención y la respuesta ante el delito.