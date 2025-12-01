Detuvieron a dos hermanos por el crimen de un joven de Villa Centenario

A partir de nuevos testimonios, que daban cuenta de que la víctima se dedicaba al narcomenudeo y había tenido un conflicto con estas personas por el control del territorio, la DDI de Lomas de Zamora logró la identificación de estos hermanos. En el marco de esa investigación, y autorizados por la justicia, se realizaron cuatro operativos simultáneos en domicilios de Lomas de Zamora y Lanús, donde hallaron a H.A.E., de 37 años, y a su hermana K.A.E, de 29.

Los uniformados secuestraron una pistola con dos cargadores y 18 balas calibre 9 milímetros, varios envoltorios con cocaína, dinero en efectivo y un celular. Se investigará si la bala que mató a Galeano corresponde con el arma de fuego incautada en estos allanamientos. Por el momento, los hermanos quedaron acusados de "infracción a la Ley 23.737" y "tenencia ilegal de arma de guerra". La Policía sigue buscando a los autores materiales del ataque, mientras investiga el vínculo real de los dos hermanos con el homicidio.

Cabe recordar que el homicidio de Nicolás ocurrió el 30 de julio pasado en una casa ubicada sobre Magin Roca al 700, en Villa Centenario. De acuerdo a los testimonios de los familiares de Galeano, una pareja (presuntamente, los dos hermanos) se acercó al lugar, donde se originó una discusión.

En medio de la pelea, uno de los sujetos sacó un arma de fuego y le disparó a la víctima a corta distancia. Galeano, tendido en el patio delantero de la vivienda cubierto de sangre. De inmediato, lo trasladaron a un hospital. Sin embargo, murió poco después. La causa está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 19 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Pablo Rossi.