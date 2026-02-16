Arsenal reaccionó a tiempo y rescató un empate frente a Dock Sud

Sin embargo, el equipo de Fabián Lisa salió al complemento con una postura renovada. Rápidamente, a los 10 minutos, Luca Franco aprovechó un descuido defensivo tras un centro desde la derecha para empujar la pelota a la red y establecer el 1 a 1. Poco después, Arsenal tuvo la oportunidad inmejorable de dar vuelta el marcador mediante un penal, pero el remate de Franco dio en el palo, otorgándole una vida extra al Docke.

Pese a quedarse con un hombre menos por la expulsión de Franco Meza, el local resistió los embates de Matías Sosa y casi se lleva el triunfo en la última bola, pero el marcador no volvió a alterarse. Ahora, el cuadro de Sarandí se prepara para su próximo compromiso con la satisfacción de haber mostrado capacidad de reacción en una cancha difícil.