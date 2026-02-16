Arsenal reaccionó a tiempo y rescató un empate frente a Dock Sud

En un duelo vibrante en el estadio de los Inmigrantes, el Darsenero y el Arse igualaron 1 a 1. Gonzalo Gómez abrió la cuenta para el local, mientras que Luca Franco marcó la paridad definitiva para los de Sarandí, que además desperdiciaron un penal en los pies del propio goleador.
Dock Sud y Arsenal protagonizaron un debut intenso que terminó igualado en un tanto por bando, dejando conformes a medias a ambos entrenadores. El Inundado salió con mayor decisión en el arranque y logró lastimar por las bandas, especialmente con la velocidad de Gonzalo Gómez. Fue precisamente el carrilero quien, a los 33 minutos del primer tiempo, cruzó un remate inalcanzable para Julián Lobelos y puso en ventaja al equipo de Jesús Díaz. Hasta ese momento, el local justificaba la diferencia por su mayor puntería y orden táctico ante un rival que no encontraba los caminos.
Sin embargo, el equipo de Fabián Lisa salió al complemento con una postura renovada. Rápidamente, a los 10 minutos, Luca Franco aprovechó un descuido defensivo tras un centro desde la derecha para empujar la pelota a la red y establecer el 1 a 1. Poco después, Arsenal tuvo la oportunidad inmejorable de dar vuelta el marcador mediante un penal, pero el remate de Franco dio en el palo, otorgándole una vida extra al Docke.
Pese a quedarse con un hombre menos por la expulsión de Franco Meza, el local resistió los embates de Matías Sosa y casi se lleva el triunfo en la última bola, pero el marcador no volvió a alterarse. Ahora, el cuadro de Sarandí se prepara para su próximo compromiso con la satisfacción de haber mostrado capacidad de reacción en una cancha difícil.
