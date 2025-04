Apuñaló a su ex esposa, atacó a su hijo y finalmente se entregó

Se trata de un escalofriante caso ocurrido en las últimas horas y que mantiene en vilo a la comunidad berazateguense. Las alarmas se prendieron ni bien culminó el ataque, pero las filmaciones de vigilancia de la cuadra, en las cuales se puede ver la frialdad con la que actúa y con la que se marcha el sujeto, siguen estremeciendo a los vecinos del barrio. Así las cosas, se esperan avances inmediatos en el cuadro de salud de la víctima, que tuvo que ser operada de urgencia.

Todo comenzó en una vivienda situada en Ranelagh, cuando un hombre de 52 años identificado como Rodolfo Díaz llegó a bordo de su vehículo, un Fiat Cronos color gris, a la casa de su ex esposa, de 47, donde ella convive con el hijo de ambos. Estacionó con total tranquilidad, tocó timbre y, cuando le fueron a abrir para saber qué sucedía, este sacó una cuchilla y se metió a la fuerza.

Obviamente, los comportamientos violentos tenían preexistencia y los damnificados sabían que esto podría pasar en algún momento de no intervenir las autoridades. En sintonía, el agresor le asestó varias puñaladas a la mujer, de las cuales algunas tuvieron profundidad en su tórax. Ella empezó a perder sangre y cayó al piso gravemente herida. Sin embargo, no fue la única lastimada.

El hijo intervino al ver lo que estaba pasando y recibió un puntazo en la pierna, que no le revistió complicación alguna. Así las cosas, a los gritos pidieron ayuda y los vecinos llamaron al SAME. Profesionales médicos estabilizaron a la ex mujer del violento y la ingresaron en el Hospital Evita Pueblo de Berazategui, donde la operaron de urgencia y le salvaron la vida.

Cabe destacar que sigue en terapia intensiva, peleando por su vida y a la espera de mejoras en su cuadro, mientras que el agresor se fue con una cruel frialdad a su auto y se marchó como si nada hubiese pasado. Por otro lado, el joven muchacho fue atendido en su domicilio por los médicos, quienes confirmaron que su vida no corría peligro y solo precisaba algunos puntos de sutura.

Lejos de quedar allí, los agentes policiales de la Comisaría Segunda de Ranelagh y autoridades judiciales de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 4 empezaron a buscar al sujeto, que se apersonó en la seccional policial para entregarse por haber cometido los daños. Así las cosas, quedó detenido acusado de “Homicidio en grado de tentativa agravado por el vínculo en contexto de violencia de género”.