ARBA y el Ministerio de Trabajo detectaron irregularidades en 9 de cada 10 locales gastronómicos fiscalizados

En el plano tributario, ARBA detectó que la infracción más frecuente fue la ausencia o invalidez de los medios de facturación exigidos por la normativa vigente. También se verificaron incumplimientos relacionados con la falta de sistemas de facturación de contingencia, actividades económicas no declaradas o desactualizadas y casos en los que no pudo acreditarse documentalmente el origen de la mercadería comercializada.

En paralelo, el Ministerio de Trabajo realizó 56 actuaciones que alcanzaron a 302 trabajadoras y trabajadores. La totalidad de los establecimientos relevados por la cartera laboral recibió al menos una intimación vinculada a incumplimientos en materia de registración o condiciones laborales.

Entre las principales irregularidades detectadas se encontraron la falta de alta temprana del personal, ausencia de comprobantes de pago de remuneraciones y omisiones vinculadas a ART, horas nocturnas y feriados. Asimismo, en materia de Salud y Seguridad en el Trabajo, se constataron deficiencias eléctricas, extintores irregulares y riesgos de incendio derivados de la falta de mantenimiento en campanas extractoras.

Los locales inspeccionados incluyeron cadenas de alcance nacional e internacional como Starbucks, Kentucky, Café Martínez, La Cabrera al Paso y Havanna, además de otros establecimientos que funcionan en el complejo gastronómico Baxar Mercado, de la ciudad de La Plata. También se realizaron operativos en Lucciano’s, Foodie, La Trattoria, Charola, Masse Boulangerie y Perla & Co, entre otros.

El subdirector ejecutivo de Acciones Territoriales y Servicios de ARBA, Gaspar Spiritoso, sostuvo que: "Estos operativos forman parte de una estrategia de fiscalización inteligente que prioriza aquellos sectores donde nuestros sistemas detectan mayores niveles de informalidad y capacidad contributiva".

Y agregó: "Mientras seguimos simplificando trámites y reduciendo cargas administrativas para pymes, pequeños comercios y sectores productivos, intensificamos los controles sobre actividades económicas donde existen indicios de evasión o incumplimiento. Nuestro objetivo es garantizar que quienes tienen mayor capacidad económica tributen lo que corresponde".

Spiritoso destacó además que "la fiscalización es una herramienta fundamental para fortalecer la equidad tributaria. Cuando determinados sectores operan al margen de las normas generan una competencia desleal para quienes cumplen y afectan los recursos que el Estado necesita para sostener servicios públicos e inversiones".

Operativo ARBA 1 El operativo conjunto reveló irregularidades en materia de facturación, registración laboral y condiciones de seguridad.

Tras los controles, ARBA continuará con las actuaciones administrativas correspondientes y profundizará las tareas de fiscalización sobre actividades económicas donde los sistemas de inteligencia fiscal detecten mayores riesgos de incumplimiento. Por su parte, el Ministerio de Trabajo avanzará con una segunda etapa orientada a verificar la regularización de las situaciones observadas.

Desde ambos organismos señalaron que los resultados obtenidos refuerzan la necesidad de sostener este tipo de operativos coordinados, combinando tecnología, análisis de datos y presencia territorial para promover la formalización de la economía y mejorar los niveles de cumplimiento tributario y laboral.